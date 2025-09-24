¡Más caro! Permiso para entrar por tierra a EUA aumentará en esta fecha y esto costará

A partir del 30 de septiembre de 2025, el permiso para cruzar a Estados Unidos por tierra aumentará a 30 dólares. Este aumento representa un cambio significativo respecto al precio anterior y busca cubrir los costos operativos vinculados al proceso migratorio, además de modernizar la infraestructura tecnológica en los puntos de entrada al país.

El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo confirmó que el costo del permiso migratorio I-94 aumentará de $6 dólares a $30 dólares.

