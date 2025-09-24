Clima hoy 25 de septiembre: Frente frío 4 provocara lluvias y caída de granizo en estos estados

¿Cómo estará el clima en México hoy jueves 25 de septiembre 2025 tras la llegada del otoño? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este día el monzón mexicano, junto con la ?, la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica en niveles medios, provoquen lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del país.

El frente frío número 4, estacionario sobre el norte y noreste, interactuará con un canal de baja presión, generando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se espera también un descenso en las temperaturas.

La onda tropical número 34 se desplazará al sur de Guerrero, causando lluvias muy fuertes en esa zona. Además, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán favorecerán chubascos y lluvias fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El ambiente seguirá cálido a caluroso en la mayor parte del territorio, con temperaturas máximas superiores a 40 °C en Baja California y Sonora.

Finalmente, aunque el huracán Narda se aleja hacia el oeste, mantendrá oleaje elevado en las costas del occidente y Baja California Sur.

Calor hoy jueves 25 de septiembre

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Campeche y Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Estados con lluvias hoy jueves 25 de septiembre 2025

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo

¿En dónde hará frío hoy?

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

