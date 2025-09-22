No lo dejes pasar, requisitos y fechas para recibir el aguinaldo del INAPAM en 2025

Los adultos mayores que forman parte del programa Vinculación Productiva del INAPAM pueden obtener el aguinaldo correspondiente a este 2025 si cumplen con los requisitos establecidos. De esta manera, recibirán un monto extra que reforzará su economía a finales de año, época cuando se suelen realizar muchos gastos debido a las fiestas decembrinas.

El aguinaldo es una gratificación anual y obligatoria que se les da a los empleados y que está contemplada en la Ley Federal del Trabajo, es por ello que solo algunas personas que pertenecen al INAPAM pueden recibirlo.

¿En qué consiste la Vinculación Productiva del INAPAM?

El programa busca que los adultos mayores que todavía se sienten productivos se incorporen a empresas y de esta manera regresen al mercado laboral. Los trabajos reconocerán su experiencia y les proporcionarán sueldo base, prestaciones de ley, contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios y en algunos casos prestaciones superiores.

¿Cuáles son los beneficios para los adultos mayores al volver a trabajar?

Los adultos mayores que se reincorporan a laborar suelen mejorar su actitud y ser más activos, ya que los beneficia de la siguiente manera:

Mayor valoración del empleo

Estabilidad laboral

Disminución de la rotación del personal

Puntualidad

¿Cuáles son los requisitos para obtener el aguinaldo del INAPAM?

En caso no ser parte de la Vinculación Productiva del INAPAM, los interesados puede formar parte del programa con los siguientes requisitos:



Tener 60 y más años de edad

Credencial INAPAM (original)

Identificación oficial con fotografía (original) -INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE-

Llenar solicitud de inclusión social

Entrevista con el/la Promotor(a) de Vinculación Productiva

Selección de oferta a una actividad productiva y/o voluntaria

¿Cuándo se entrega el aguinaldo INAPAM?

Los adultos mayores que laboran en empresas al formar parte del programa deben recibir su aguinaldo 2025 antes del 20 de diciembre como todos los mexicanos, pues es la fecha límite.