Cierran autolavado tras hallar a 200 jóvenes alcoholizados

El fin de semana, autoridades municipales clausuraron el autolavado Fast Wash en el ejido La Unión, Torreón, Coahuila, luego de sorprender a más de 200 jóvenes menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. El responsable de la Dirección de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, confirmó que el lugar operaba sin licencia de funcionamiento ni permisos para venta o consumo de alcohol, infringiendo de manera grave las normas locales.

El caso generó preocupación entre padres y autoridades, pues este autolavado se había transformado en un foco de riesgo para adolescentes, aprovechando la falta de vigilancia y los espacios de convivencia saludables para jóvenes.

Intervención y clausura inmediata por irregularidades

Inspectores y elementos de seguridad llegaron al sitio tras recibir denuncias ciudadanas. Al ingresar, verificaron que el autolavado carecía de cualquier permiso de operación, y que las bebidas alcohólicas eran ofrecidas libremente a los menores. Ante la magnitud de la falta, el inmueble fue asegurado y sellado para impedir su reapertura.

Durante la intervención, testigos señalaron que los encargados intentaron impedir la salida de los menores, lo que generó un ambiente de angustia entre los padres que esperaban afuera del local. Además, se reportaron amenazas verbales hacia los inspectores y agentes municipales.

El incidente obligó a reforzar los protocolos de seguridad en operativos similares, recordando a los ciudadanos la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia, como el 911.

Descubrimiento de otro punto con menores bebiendo

En una acción paralela, las autoridades clausuraron una quinta en la colonia Profesionistas, donde hallaron a más de 20 menores consumiendo alcohol sin supervisión. El lugar tampoco contaba con licencia ni permiso para alcoholes, lo que derivó en la colocación de sellos de clausura.

Estos casos evidencian un problema creciente en espacios residenciales y la necesidad de fortalecer la colaboración vecinal para prevenir fiestas clandestinas.

El titular de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, aseguró que las clausuras son definitivas y que los operativos sorpresa continuarán.

No permitiremos que menores tengan acceso a alcohol ni que operen lugares sin permisos, -subrayó.

Las autoridades exhortaron a los padres a promover alternativas seguras de convivencia, como actividades deportivas y culturales, y a mantener una comunicación abierta con sus hijos para reducir el riesgo de adicciones tempranas.

