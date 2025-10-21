Nueva denuncia contra Ana Gabriela Guevara; la acusan por desviar casi 70 millones de pesos en la CONADE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una tercera denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Ana Gabriela Guevara por su trabajo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Entre los aspectos principales señalan que Guevara desvió casi 70 millones de pesos y tuvo diferentes actos de corrupción durante su gestión, incluyendo sobornos, pagando entrenadores “fantasma” y otras actividades.

La corrupción de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE

La ASF ya había presentado denuncias contra Guevara en el 2020 y en el 2023, con sospechas por su manejo de los recursos públicos. Desde un principio encontraron graves irregularidades en la manera en que operaba el organismo y comenzaron una investigación más profunda.

Algunos puntos clave en la denuncia contra Gabriela son las adjudicaciones ilegales. Es decir, entregar contratos a compañías a partir de sobornos. Por si fuera poco, dichas empresas elegidas en un proceso corrupto no cumplían con los servicios y dejaban varios proyectos “tirados”.

Con esto se ha detectado un posible patrón de “empresas fantasma” que se usaban para simular operaciones y facilitar el desvío de recursos públicos, un modus operandi con el que habría desviado millones de pesos durante su gestión al frente de la Conade.

Los millones que habría desviado Ana Gabriela Guevara

Ana Gabriela Guevara fue titular de la Conade del 2018 al 2024; por su parte, la ASF ha investigado malos manejos del presupuesto de la dependencia en los años de 2019, 2020 y 2022, con daños al erario de hasta 598 millones de pesos.

En la tercera denuncia se acusa a Guevara de haber desviado directamente casi 70 millones de pesos y, aunque no ha tenido consecuencias legales, ya comenzó el proceso legal en su contra con la denuncia ante la FGR.

#CDMX | La ASF presentó otra denuncia contra Ana Gabriela Guevara, extitular de la CONADE.



Es señalada por el desvío de casi 70 millones de pesos y actos de corrupción durante su gestión.@CHRIS_LARA_H y @roberto_ruizg nos cuentan en #LosRuizLara. pic.twitter.com/ciKBRQ60fs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2025

