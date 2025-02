Ley aclara si hay sanciones por no tramitar el CURP biométrico este 2025

Con el avance de la era digital la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México experimentó una transformación significativa: se implementó la versión biométrica del documento. El CURP biométrico 2025 es una nueva versión del documento actual, que además de incluir la clave única de registro de cada persona, contará con características de seguridad mejoradas.

El nuevo carné incluye huellas dactilares, escaneo del iris, firma digital y fotografía facial. Esta actualización busca fortalecer la seguridad en la identificación de ciudadanos y combatir el robo de identidad.

El CURP biométrico 2025 es un documento que identifica a las personas mexicanas y a los residentes extranjeros. Es un requisito para realizar diversos trámites, como: Solicitar la licencia de conducir, participar en un programa social o inscribirse en una escuela. Asimismo es una herramienta para prevenir el fraude o usurpación de identidad, ya que los datos biométricos son difíciles de falsificar.

Sin embargo, surgen dudas sobre las consecuencias de no tramitarlo, lo que ha generado inquietud entre la población. Conoce todos los detalles.

¿En dónde se tramita el CURP biométrico 2025?

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasa si no saco el CURP biométrico 2025?

Hasta el momento, no se han establecido sanciones o multas por no realizar el trámite del CURP biométrico en 2025. La Secretaría de Gobernación (Segob) ha aclarado que no existe una política oficial que haga obligatorio este trámite ni que esté vinculado a otros servicios o documentos. No obstante es importante mantenerse al tanto de las actualizaciones, ya que podría ser requerido para diversos trámites administrativos en el futuro.

La Segob aclara que no ha emitido ningún comunicado oficial a las entidades federativas para hacerla obligatoria o que se sujete a la obtención de algún otro trámite o servicio. No corresponde a una política respaldada por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) -indica en un comunicado.

Por lo tanto, hasta el momento, debe utilizarse únicamente el CURP tradicional, que es fácil y rápida de obtener a través del sitio oficial https://www.gob.mx/curp/

El CURP biométrico 2025, que aún no está disponible a nivel nacional, solo puede tramitarse en el estado de Veracruz. Las autoridades no han confirmado su implementación en otras partes del país. Actualmente, este trámite es gratuito y puede realizarse en los siguientes municipios de la entidad costera:



Xalapa

Tantima

Poza Rica

Misantla

Coatzacoalcos

El procedimiento se lleva a cabo en la Oficialía del Registro Civil de cada municipio, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 17:00 horas.

Los requisitos para tramitar el CURP biométrico son los mismos que el año pasado, ya que no ha habido cambios en la documentación solicitada. Para obtenerlo, deberás presentar:



Identificación oficial

CURP certificada por el Registro Civil

Correo electrónico

En el caso de los recién nacidos y menores de edad, se debe presentar la CURP del menor y la de uno de los padres o tutor.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.