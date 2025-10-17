Entre el “amor” y la demanda: El pleito legal que sacude a Lupillo y Belinda

El escándalo vuelve a tocar las puertas del espectáculo mexicano. Lupillo Rivera, el “Toro del Corrido”, interpuso una demanda formal contra Belinda el pasado 16 de octubre, tras ser señalado por violencia digital y mediática. La acción legal surge luego de que la cantante lo denunciara ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), derivado de revelaciones íntimas que el intérprete incluyó en su libro Tragos amargos: Su verdad sin filtros.

La demanda, encabezada por el Grupo Beceiro, acusa a la artista pop de presentar declaraciones falsas y cometer fraude procesal. El caso marca un nuevo capítulo en la tormentosa relación que nació en 2019, cuando ambos coincidieron como coaches en La Voz México. Desde entonces, el drama no deja de resonar en medios y redes.

Del reality al ring legal

Lo que inició como una historia de amor entre dos estrellas —él, regional mexicano; ella, pop— terminó en una batalla judicial que expone los límites entre lo privado y lo público. Lupillo asegura que Belinda manipuló los hechos presentados en su autobiografía, mientras que ella se dice víctima de exposición no consentida.

El detonante fue la publicación del libro, donde el cantante reveló planes de pareja y momentos íntimos, provocando la reacción inmediata de la intérprete de Luz sin gravedad, quien presentó una denuncia amparada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Belinda está protegida por la justicia capitalina

Tras la denuncia presentada el 2 de octubre, la FGJCDMX otorgó medidas de protección exprés a Belinda. Entre ellas se incluyen:



Vigilancia permanente

Escoltas

La prohibición de que Lupillo se acerque o se comunique con ella

Además, se ordenó eliminar cualquier publicación o mensaje que pudiera considerarse intimidante o difamatorio.

Las autoridades reiteraron que este tipo de medidas buscan salvaguardar la integridad emocional y digital de las mujeres, sobre todo en casos donde la exposición mediática amplifica el daño.

El contraataque del “Toro del Corrido”

Sus abogados Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro sostienen que defenderá su nombre, su carrera y su derecho a la libertad de expresión. En un comunicado, aseguraron que el cantante actuará dentro de la ley para desmontar las acusaciones y demostrar que su libro no constituye violencia, sino una narración autobiográfica legítima.

El cantante también dejó entrever que posee “material muy fuerte” que podría presentar si el caso escala, aunque se comprometió a respetar las restricciones judiciales.

