Continúa suspensión de clases en FES Aragón por inundaciones tras fuertes lluvias

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón mantiene la suspensión de clases y actividades debido a las afectaciones ocasionadas por las tormentas que cayeron la madrugada de este martes en el Valle de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

A través de un comunicado compartido a través de sus redes sociales, las autoridades de este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicaron que las fechas “para altas, bajas y cambios de grupo se reprogramarán” y se darán a conocer en los próximos días.

¿Cuándo se reanudarán las clases en FES Aragón?

Este 13 de agosto sería el tercer día de clases para los universitarios, pues el semestre en la Máxima Casa de Estudios comenzó el día 11.

No obstante, desde la mañana de este 12 de agosto, el plantel indicó que “después de realizar una evaluación tanto al exterior como al interior de la Facultad, debido a las fuertes lluvias hay inundaciones que dificultan el acceso al plantel. Por seguridad, se suspenden el día de hoy las actividades académicas”.

La institución informó que ya se llevan a cabo labores de mantenimiento y limpieza dentro del plantel, ubicado en la Avenida Universidad Nacional, en la colonia Bosques de Aragón, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Asimismo recomendaron mantenerse atentos a los informes oficiales y comunicados emitidos por la facultad y la UNAM para recibir información actualizada sobre el desarrollo de la situación.

Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.