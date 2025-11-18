Fechas de entrega de la tarjeta del Banco Bienestar para nuevos beneficiarios de programas sociales

La Coordinación Nacional de Becas (CNBBBJ) informó que la entrega de tarjetas del banco del Bienestar comenzará a partir del próximo 25 de noviembre para las y los beneficiarios que se hayan registrado en la última convocatoria de la Beca Rita Cetina o de la Beca Benito Juárez.

¿Dónde y cómo será la entrega? En adn Notocias te explicamos lo que indicó Julio León Trujillo, titular de la CNBBBJ.

¿Qué es la tarjeta Banco del Bienestar?

La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio de pago para los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México, como pensiones y becas. Es una cuenta bancaria básica a la que se depositan los apoyos, y el plástico se utiliza para retirar efectivo en cajeros y sucursales del banco, o para realizar compras directamente en comercios.

¿Cuándo entregan las tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina 2025?

Será el próximo martes 25 de noviembre. Trujillo explicó que la entrega de tarjetas comenzará con la beca Benito Juárez (para estudiantes de educación media superior), y con la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro para alumnos de universidad.

Una vez que terminen con la entrega de tarjetas para estas dos becas, iniciarán con la entrega para las y los beneficiarios de la beca Rita Cetina de secundaria.

Reposición de tarjetas Bienestar vencidas

Para aquellas personas que tengan su tarjeta del banco del Bienestar y esta ya haya vencido, se anunció que la sustitución de comenzó el pasado 17 de noviembre. Todos los procesos se realizan directamente en la escuelas.

¿Qué documentos debo llevar para recoger la tarjeta?

Para el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez, la madre, el padre o tutor deberá llevar los siguientes documentos con sus datos:



Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

También debe llevar estos documentos del estudiante:



Acta de nacimiento

CURP

