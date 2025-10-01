¿Cuánto le falta al Sistema Cutzamala para llegar al 100% de almacenamiento?

El mes de septiembre fue histórico para el Sistema Cutzamala , aumentando su almacenamiento a un nivel récord gracias a las fuertes lluvias registradas y provocando que el 100% de su almacenamiento se encuentre más cerca que nunca.

A comienzos de octubre 2025, el Sistema Cutzamala se encuentra a un 90.09% de almacenamiento , un récord que no se veía desde hace años y que ha alegrado a millones de personas que dependen directamente de él para tener suministro de agua.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El Sistema Cutzamala podría llegar al 100% de almacenamiento

Por si fuera poco, considerando que la temporada de lluvias en México se extenderá un par de semanas, existe la posibilidad de que el Cutzamala pueda llenarse por completo. Hasta ahora, solo le falta un 9.91% de agua para alcanzar su máximo nivel.

Dos de sus tres presas se encuentra a más del 90% de almacenamiento (Villa Victoria y Valle de Bravo), mientras que El Bosque se encuentra al 86.61%; si el cierre de la temporada de lluvias es tan fuerte como suponen los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Cutzamala puede soñar con llegar al 100%.

¿A qué alcaldías y municipios da abasto el sistema Cutzamala?

Literalmente millones de personas dependen del Sistema Cutzamala para tener suministro de agua. De hecho, hay varias alcaldías de la Ciudad de México en donde sus servicios es completamente necesario, como lo son:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Además de que en el Estado de México hay otros municipios muy poblados que también dependen del Cutzamala: Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.

¿Cuándo terminarán las lluvias en México?

Si bien la intensidad de las lluvias irá disminuyendo poco a poco, todavía se extenderán durante varias semanas y se espera que lleguen definitivamente a su fin hasta el 30 de noviembre del 2025.

Esto le deja al Cutzamala dos meses para que pueda llegar al 100% de su capacidad y asegurar abastecimiento para varios años a millones de personas en la capital del país.

Las fuertes lluvias han colapsado la CDMX; desde el domingo, muchas vialidades importantes han sido rebasadas por las tormentas [VIDEO] La capital mexicana no ha parado de resentir las consecuencias de las fuertes lluvias en por lo menos cuatro alcaldías