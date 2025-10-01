Encuentran feto en los baños de la UPAEP, prestigiosa universidad privada de Puebla

A través de un comunicado publicado en sus diferentes plataformas de las redes sociales, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) confirmó que durante la mañana de este 1 de octubre de 2025, se encontraron los restos de un feto en los baños del Campus Central.

Dentro del comunicado emitido se señaló que tras el hallazgo de los restos se activaron los protocolos institucionales correspondientes, por lo cual se notificó a las autoridades competentes del estado para que iniciaran con las investigaciones del caso.

¿Cómo fue que se encontraron los restos del feto en la UPAEP?

Fue la misma UPAEP quien dio a conocer que el hallazgo del feto en la zona de baños del campus se dio por los trabajos de una colaboradora del área de limpieza de la universidad, la cual durante sus labores encontró los restos en los sanitarios de mujeres.

La institución educativa mencionó que la trabajadora en cuestión recibió el acompañamiento correspondiente de las autoridades de Puebla, las cuales ingresaron al plantel para realizar el levantamiento de los restos e iniciar con las indagatorias competentes sobre el caso.

UPAEP emite postura tras hallazgo de feto en sus instalaciones

Más allá de confirmar el hallazgo de los restos en el plantel, las autoridades de la UPAEP mostraron su postura ante el caso. A lo largo de su comunicado señalaron que les “duele constatar que detrás de situaciones como esta pueden existir realidades de sufrimiento”.

Mencionaron que tras este hecho, se reforzará el compromiso de la universidad por ser una que “acompaña a las personas en sus momentos de dificultad, que escucha y que abre espacios de apoyo”.

Autoridades inician investigaciones por hallazgo en la UPAEP

Vale la pena mencionar que hasta el momento se desconoce cómo fue que el feto llegó hasta los sanitarios del campus, sin embargo se mantendrán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

¿Hay aborto legal en Puebla?

Es importante mencionar que desde el pasado 15 de julio de 2024 el aborto es completamente legal en el estado de Puebla, esto siempre y cuando se tengan menos de 12 semanas de gestación.

