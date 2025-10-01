Ola de robos en los Mochis, Sinaloa, dejan pérdidas millonarias a locatarios
En las últimas semanas se han dado casos de robo a farmacias y otros locales en los Mochis, Sinaloa; personas optan por cerrar locales ante pérdidas.
- En redes sociales se difundió la imagen de un sujeto ligado al robo de más de siete farmacias en los Mochis, Sinaloa
- El sujeto intimida al personal de las farmacias con un arma blanca para robarles
- Señalan que el sujeto se mueve en varios vehículos para realizar los robos
- También se han reportado robos en joyerías del centro de la ciudad
- Reportan pérdida millonaria en joyería en los Mochis
- Fiscalía local señala que solo se ha emitido la denuncia de un asalto a farmacia en la entidad
