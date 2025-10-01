Ola de robos en los Mochis, Sinaloa, dejan pérdidas millonarias a locatarios

En redes sociales se difundió la imagen de un sujeto ligado al robo de más de siete farmacias en los Mochis, Sinaloa

El sujeto intimida al personal de las farmacias con un arma blanca para robarles

Señalan que el sujeto se mueve en varios vehículos para realizar los robos

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

También se han reportado robos en joyerías del centro de la ciudad

Reportan pérdida millonaria en joyería en los Mochis

Fiscalía local señala que solo se ha emitido la denuncia de un asalto a farmacia en la entidad

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.