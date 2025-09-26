¡Inician los friazos! Pronósticos del clima en México prevén tormentas y temperatura de hasta 0 °C
Este viernes 26 de septiembre se prevén afectaciones por el monzón mexicano, el sistema frontal 4 y canales de baja presión; pronósticos del clima en México.
Los pronósticos del clima en México para este viernes 26 de septiembre de 2025, prevén afectaciones sobre el occidente del país por el monzón mexicano y circulaciones ciclónicas en altura, lo cual provocará intensas lluvias y rachas fuertes de viento en las entidades de esta área de la República.
De igual forma, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mencionó que el sistema frontal número 4 se extenderá sobre el noreste y el golfo de México, lo cual en combinación con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste, provocarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas sobre Puebla, Veracruz, Oaxaca y demás zonas aledañas.
Por otro lado, se mencionó que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad al país, propiciará lluvias y chubascos en la región antes mencionada.
Se registra rapiña de cerveza tras volcadura en Ecatepec, Edomex
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿En qué estados de México lloverá este viernes 26 de septiembre?
De acuerdo con los pronósticos del clima en México de la Conagua , para este viernes 26 de septiembre se prevén lluvias en los siguientes estados:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sinaloa, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Guerrero
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Tabasco
- Intervalos de chubascos: Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Huracán Narda se intensifica a categoría 2; ocasionará lluvias muy fuertes
Narda provocará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en tres estados del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió algunas recomendaciones.
Pronósticos de rachas fuertes de viento en México
Por otro lado, se prevén rachas fuertes de hasta 40 kilómetros por hora en las siguientes demarcaciones del país:
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de california; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
Pronósticos del clima en México por temperaturas altas
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz y Chiapas
Pronósticos de frío en México este 26 de septiembre
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.