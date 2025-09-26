¡Inician los friazos! Pronósticos del clima en México prevén tormentas y temperatura de hasta 0 °C

Los pronósticos del clima en México para este viernes 26 de septiembre de 2025, prevén afectaciones sobre el occidente del país por el monzón mexicano y circulaciones ciclónicas en altura, lo cual provocará intensas lluvias y rachas fuertes de viento en las entidades de esta área de la República.

De igual forma, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mencionó que el sistema frontal número 4 se extenderá sobre el noreste y el golfo de México, lo cual en combinación con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste, provocarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas sobre Puebla, Veracruz, Oaxaca y demás zonas aledañas.

Por otro lado, se mencionó que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad al país, propiciará lluvias y chubascos en la región antes mencionada.

¿En qué estados de México lloverá este viernes 26 de septiembre?

De acuerdo con los pronósticos del clima en México de la Conagua , para este viernes 26 de septiembre se prevén lluvias en los siguientes estados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sinaloa, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Tabasco

Intervalos de chubascos: Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Pronósticos de rachas fuertes de viento en México

Por otro lado, se prevén rachas fuertes de hasta 40 kilómetros por hora en las siguientes demarcaciones del país:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de california; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Pronósticos del clima en México por temperaturas altas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz y Chiapas

Pronósticos de frío en México este 26 de septiembre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

