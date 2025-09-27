¡Costas en alerta! El huracán Humberto se intensifica a categoría 5; sigue su trayectoria y zonas afectadas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el huracán Humberto se elevó a categoría 5, la máxima escala de medición que hay, por lo que diversos países deben estar en alerta por su trayectoria y posibles afectaciones, incluso México.

Este fenómeno meteorológico natural se encuentra en el océano Atlántico y, gracias a su trayectoria, afectará el clima en varios países con tormentas intensas y fuertes vientos; la buena noticia es que no impactará directamente contra ningún territorio habitado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Países en alerta por el huracán Humberto categoría 5

Con vientos sostenidos de más de 260 kilómetros por hora, el huracán Humberto ha crecido rápidamente en el Atlántico y, gracias a su trayectoria, varios países deben estar en alerta en la costas, tal es el caso de:



Puerto Rico

Bermudas

Islas Sotavento

Islas Vírgenes

Estados Unidos (California)

Incluso en México, con afectaciones en la península de Yucatán, aunque dichos cambios en el clima serían mínimos en comparación de lo que hará en los países anteriormente mencionados.

Trayectoria del huracán Humberto

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán se encuentra a 560 kilómetros al nor-noreste de las Anitllas Menores, desplazándose muy adentro en el océano Atlántico y solo pasando paralelamente al continente americano.

“Humberto” se formó a más de 2500 kilómetros de la península de Yucatán y avanzó en dirección al norte; con su reciente intensificación seguirá recorriendo el Atlántico, pero disminuirá con los días; seguirá su recorrido a miles de kilómetros de las costas de Estados Unidos hasta llegar a Canadá y disolverse como tormenta tropical.

#Humberto se intensificó esta tarde a categoría 5 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza esta tarde a 560 km al nor-noreste de las Antillas Menores. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio nacional pic.twitter.com/5hQSqAaezs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2025

Huracán Humberto no afectará a México

Ya lo confirmó la Conagua, este huracán no representa un peligro para México, ya que la distancia a la que se encuentra, junto con la trayectoria que presenta, aseguran que el territorio nacional se encuentra fuera de peligro e incluso sus afectaciones no cambiarían el clima, solo contribuiría a intensificar las lluvias que ya existen.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

