Ricardo Salinas Pliego hace un llamado a CSP para dialogar y construir soluciones justas

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje con una invitación al Gobierno de Claudia Sheinbaum a dialogar, esto con el fin de evitar que se le siga calumniando y que la intención de crear polémica con su nombre y sus empresas deje de ser un distractor para atacarlo “en lugar de dedicarse a gobernar y dar los resultados para los cuales fueron elegidos”.

El fundador de Grupo Salinas dejó claro que “este gobierno y el anterior, le han dedicado muchísimo tiempo” y que esto simplemente no sirve para fortalecer a México.

Es evidente que la presidente @Claudiashein y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias. Hoy, después de que me volviera a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de contar todas las veces que me han mencionado y me… pic.twitter.com/PT61bpS4ra — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 26, 2025

Encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas

En el mismo mensaje, Ricardo Salinas Pliego, propone abrir una mesa de diálogo responsable, entre el equipo de la Claudia Sheinbaum y el suyo para entablar una negociación negociación abierta, seria y transparente para que:

Las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley

Todo esto se da luego de que hoy fuera mencionado, una vez más, en la conferencia mañanera, acto que mereció un comunicado de Grupo Salinas donde se explica puntualmente y de forma contundente la adquisición de TV Azteca y el canal 40, del mismo modo se aclara los supuestos beneficios que ha obtenido el empresario de fondos de administraciones pasadas y la adquisición de acciones de Mexicana.

El @GobiernoMX insiste en usarnos como distractores para evitar que se hable de lo que realmente importa y afecta a los mexicanos como la complicidad corrupta y criminal de los políticos del @PartidoMorenaMx con el narco, la misteriosa desaparición por 9 horas del ‘Comandante H’… pic.twitter.com/mztzduWtyD — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 25, 2025

Más de 200 menciones a Ricardo Salinas por parte del Gobierno

En el mensaje emitido por el el empresario comenta que en lo que fue la administración de AMLO y lo que va de la de Claudia Sheinbaum se le ha mencionado más de 200 veces, acto que deja claro que la estrategia es desviar la atención de lo que realmente le importa a los mexicanos. Además hace énfasis en que esto sólo merma la relación entre las empresas y el Gobierno y que aleja a las grandes compañías del país, repercutiendo directamente en la inversión de la iniciativa privada y afectando a la ciudadanía.

Al momento, Claudia Sheinbaum ni ningún miembro de su equipo han emitido alguna respuesta ante el mensaje de Ricardo Salinas Pliego.