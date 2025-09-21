Débora Estrella, colaboradora de TV Azteca, muere en accidente aéreo de Nuevo León
La periodista Débora Estrella murió después de que se estrellara la avioneta en donde viajaba; tuvo una gran trayectoria en los medios de comunicación.
La periodista Débora Estrella, quien fue conductora de INFO 7 en TV Azteca Monterrey, perdió la vida luego de que se desplomara la avioneta en donde viajaba.
- El accidente ocurrió en el Parque Industrial, ciudad Mitras, en el municipio de García
- También falleció el piloto Bryan Ballesteros
- Formó parte de Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca