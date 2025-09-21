Débora Estrella, colaboradora de TV Azteca, muere en accidente aéreo de Nuevo León

La periodista Débora Estrella, quien fue conductora de INFO 7 en TV Azteca Monterrey, perdió la vida luego de que se desplomara la avioneta en donde viajaba.

El accidente ocurrió en el Parque Industrial, ciudad Mitras, en el municipio de García

También falleció el piloto Bryan Ballesteros

Formó parte de Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca