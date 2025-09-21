inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Video

Débora Estrella, colaboradora de TV Azteca, muere en accidente aéreo de Nuevo León

La periodista Débora Estrella murió después de que se estrellara la avioneta en donde viajaba; tuvo una gran trayectoria en los medios de comunicación.

Compartir:
Publicado por: Adriana Pacheco

La periodista Débora Estrella, quien fue conductora de INFO 7 en TV Azteca Monterrey, perdió la vida luego de que se desplomara la avioneta en donde viajaba.

  • El accidente ocurrió en el Parque Industrial, ciudad Mitras, en el municipio de García
  • También falleció el piloto Bryan Ballesteros
  • Formó parte de Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca
Nuevo León
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!