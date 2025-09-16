¿Hay clases normales el viernes 19 de septiembre? SEP aclara si se suspenderán por Simulacro Nacional 2025

El próximo viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 , en una jornada que estará marcada por la inclusión de la alerta sísmica en teléfonos celulares, además de la activación de altavoces y medios de comunicación.

Este 2025 se cumplen 40 años del terremoto de 1985 y 8 años del sismo de 2017. Ante la importancia del evento ha surgido la duda sobre si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿SEP suspende clases el viernes 19 de septiembre 2025 por el Simulacro Nacional?

El calendario escolar 2025-2026 de la SEP marca varios días conmemorativos y festivos oficiales, tal como el 16 de septiembre, en el que se celebra la Independencia de México; sin embargo, no se incluye el 19.

Aunque muchos podrían pensar que este simulacro implicaría la suspensión de clases, la SEP aclaró oficialmente que no será así. Es decir, el viernes 19 de septiembre de 2025, las y los alumnos de educación básica deberán presentarse con normalidad a las aulas.

¿Cómo será el Simulacro Nacional 2025 en las escuelas?

La hipótesis es un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán. Durante el simulacro, se realizará el protocolo de evacuación y seguridad, enseñando a los estudiantes y al personal cómo reaccionar ante un sismo real.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informaron que comenzará en punto de las 12:00 horas, tiempo del Centro de México.

Este tipo de acciones permiten mejorar la cultura de la prevención, ya que las personas fortalecen sus capacidades de respuesta ante una situación de emergencia.

¿Cuántos puentes le quedan a septiembre 2025?

Si te faltaron días para descansar, te tenemos buenas noticias, únicamente tendrás que esperar una semana más. El viernes 26 de septiembre no habrá clases debido a la Junta del Consejo Técnico Escolar, por lo que podrás disfrutar de otro megapuente.

