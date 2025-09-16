Los momentos más virales del Grito de Independencia

En el Grito de Independencia 2025 se registraron varios errores y anécdotas: en Escárcega, Campeche, el alcalde confundió a Josefa Ortiz de Domínguez con el comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

Por su parte, en Bahía de Banderas, Nayarit, se atribuyó erróneamente el Grito a José María Morelos; en Piedras Negras, Coahuila, un espectáculo de drones falló y varios cayeron al público.

Finalmente, en Jiutepec, Morelos, se dijo “Viva María José” en lugar de José María Morelos y Pavón.

