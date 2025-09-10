¡A crédito será imposible! México elevará aranceles a autos chinos

El Gobierno de México impulsa en el Congreso un paquete de incrementos arancelarios de hasta el 50% a diversos productos importados, principalmente de Asia, entre ellos vehículos eléctricos de China, según informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard .

Ebrard explicó que la iniciativa busca “proteger la industria nacional frente a prácticas de dumping” y se aplicará exclusivamente a países con los que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Algunos productos ya tienen arancel, ahora lo vamos a llevar a lo más alto que nos permite la Organización Mundial de Comercio hasta 50% -señaló en conferencia con medios tras el acto de certificación de la Aeronave Ligera Deportiva a Horizontec.

El funcionario subrayó que la medida no es generalizada, pues afecta apenas a casi una décima parte de las importaciones, y tiene como prioridad salvaguardar empleos ya existentes.

“Calculamos que alrededor de 320 mil empleos están vinculados directamente a lo que sucede con estos productos”, dijo.

Expectativa de México con los aranceles a China

Ebrard consideró además que, una vez que entren en vigor las fracciones arancelarias y haya certidumbre de cuál va a ser el nivel de precio, entonces se daría una mayor inversión.

Por ejemplo, si yo tengo en México la producción de vehículos ligeros, ya con estas nuevas reglas, pues me queda claro que no me van a vender vehículos a bajo precio inventario. Entonces probablemente invierta yo más para los años que vienen -añadió.

Todo ello como parte del Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México, con el que busca sustituir importaciones y fortalecer la producción nacional.

El plan arancelario, incluido en el Paquete Económico 2026 presentado este lunes a la Cámara de Diputados, contempla modificaciones en 1.463 fracciones arancelarias que representan el 8,6% de las importaciones totales del país, con un valor estimado de 52 mil millones de dólares.

Los sectores beneficiados abarcan 19 ramas industriales consideradas estratégicas, como automotriz, autopartes, siderurgia, textil, calzado, plásticos, electrónicos, juguetes, muebles, vidrio y cosméticos.

El decreto lo discutirá y analizará el Congreso como parte del Paquete Económico y de aprobarse antes de la fecha límite del 15 de noviembre próximo entraría en vigor a partir de 2026, por lo que los autos serán más caros.

