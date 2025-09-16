Así es como el grupo USAR de la Marina responde en emergencias

La Marina Armada de México es pieza clave en la defensa y seguridad del país, contando en la actualidad con un equipamiento moderno y una estructura operativa sólida que le permite cumplir con su misión de salvaguardar a los ciudadanos, destaca el Equipo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR).

USAR-MARINA es un equipo especializado en responder a desastres y colapsos para salvar vidas. Sus miembros, hombres y mujeres capacitados de diversas áreas, se entrenan en búsqueda técnica con equipos y caninos, rescate en estructuras y espacios confinados, extracción vehicular, y atención médica, operando bajo un sistema de comando de incidentes para coordinar esfuerzos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es el equipo USAR-MARINA?

Origen: Es un componente activo de primera respuesta de la Armada de México para el auxilio a la población en zonas de desastre.

Misión: Salvar el mayor número de vidas posible en el menor tiempo en situaciones de emergencia, como desastres naturales.

Composición: Está formado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR)

“Nuestras acciones se basan, principalmente, en tres: búsqueda, localización y la estabilización de la persona (...) Hemos participado en diferetes eventos, por mencionar alguno, la Línea 12 del Metro”, dijo a adn40, Danelí Robles Terán, Capitán de Fragata C.G. DEM.

¿Qué habilidades tienen los miembros?

Búsqueda y Rescate: Capacitación constante en búsqueda técnica (con equipo electrónico y caninos), rescate en estructuras colapsadas y espacios confinados

Operaciones Especializadas: Entrenamiento en extracción vehicular, atención médica prehospitalaria y manejo de materiales peligrosos

Coordinación: Aplican el Sistema de Comando de Incidentes para la coordinación de actividades en la zona de desastre

Así opera el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Marina [VIDEO] Este equipo es la primera respuesta ante emergencia de auxilio de la población civil y están bajo el control administrativo y operativo de la Armada de México,

¿Cómo se preparan?

Entrenamiento: Se capacitan y entrenan continuamente, participando en simulacros y ejercicios operativos

Equipamiento: Utilizan camionetas especializadas y equipos que incluyen generadores eléctricos, tanques de aire comprimido, herramientas de extracción y equipo de protección personal

Apoyo Canino: Cuentan con binomios caninos de rescate para la búsqueda de personas atrapadas

"(El equipamiento) nos permite levantar concreto de las estructuras colapsadas, metales, y tenemos de diferentes capacidades. Tenemos taladros, trozadoras, equipos de respiración autónoma para penetrar en esos lugares de difícil acceso”, agregó.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.