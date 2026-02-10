¿Ya tienes la tuya? CDMX inicia la entrega de las placas del Mundial 2026: Sedes y lo que debes saber

El Gobierno de la Ciudad de México inició en febrero la entrega de las placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 , una edición limitada dirigida a automóviles particulares que busca celebrar que la capital será sede de la inauguración mundialista por tercera ocasión en su historia.

Aunque el registro y compra en línea se habilitó únicamente durante enero, ese plazo ya venció, por lo que solo las personas que realizaron el trámite y pago dentro de ese periodo pueden acudir a recoger su placa en los módulos oficiales de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

¿Dónde recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX?

De acuerdo con la Semovi, una vez realizado el pago de mil 500 pesos, las y los solicitantes recibieron un correo electrónico con la fecha exacta de febrero para acudir al módulo fijo de control vehicular y licencias más cercano al domicilio registrado.

La Ciudad de México cuenta con estos módulos en estas alcaldías:



Benito Juárez : Av. Municipio Libre #314 Col. Emperadores C.P. 03320

: Av. Municipio Libre #314 Col. Emperadores C.P. 03320 Coyoacán : Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl Col. San Diego Churubusco C.P. 04120

: Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl Col. San Diego Churubusco C.P. 04120 Cuajimalpa : Centro Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003 Col. Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento

: Centro Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003 Col. Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento Cuajimalpa: Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja Col. Cuajimalpa C.P. 05000

Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja Col. Cuajimalpa C.P. 05000 Cuauhtémoc : Av. Insurgentes Sur #263 planta baja Col. Roma Norte C.P. 06700

: Av. Insurgentes Sur #263 planta baja Col. Roma Norte C.P. 06700 Cuauhtémoc: Calle Jesús García #50 Col. Buenavista C.P. 06350

Calle Jesús García #50 Col. Buenavista C.P. 06350 Gustavo A. Madero : 5 de febrero s/n Col. Aragón La Villa C.P. 0750

: 5 de febrero s/n Col. Aragón La Villa C.P. 0750 Iztacalco : Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B Col. Ramos Millán C.P. 08000

: Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B Col. Ramos Millán C.P. 08000 Iztapalapa: Cuauhtémoc #6 Col. San Pablo C.P. 09000

Cuauhtémoc #6 Col. San Pablo C.P. 09000 La Magdalena Contreras : Av. Luis Cabrera #1 Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200

: Av. Luis Cabrera #1 Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200 Miguel Hidalgo : Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J 24 1er. piso Col. Verónica Anzures C.P. 11300

: Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J 24 1er. piso Col. Verónica Anzures C.P. 11300 Tláhuac : Calle Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel C.P. 13070

: Calle Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel C.P. 13070 Xochimilco: Av. 20 de noviembre #6 Col. San Marcos C.P. 16050

Presentamos la Placa Vehicular Conmemorativa del #Mundial2026. No es un reemplacamiento, es una forma de celebrar que México será sede por tercera vez de esta fiesta deportiva y que nuestra #CapitalDeLaTransformación será protagonista.



Es importante considerar que no se atiende sin cita, por lo que solo podrán acudir quienes tengan confirmación previa por correo electrónico.

¿Quiénes podían tramitar la placa y qué pasa si no lo hice en enero?

Las placas conmemorativas del Mundial 2026 son opcionales y no forman parte de un reemplacamiento obligatorio, aclaró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Están dirigidas exclusivamente a autos particulares y no aplican para motocicletas.

Durante enero, pudieron solicitarlas personas con placas vigentes en la CDMX sin pagar la baja, así como propietarios de autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados, siempre que estuvieran al corriente en sus adeudos fiscales.

Quienes no realizaron el trámite en enero ya no pueden adquirirlas, debido a que se trata de una edición limitada a 60 mil matrículas.

Diseño, objetivos y qué debes saber antes de recogerla

Las placas cuentan con tres diseños distintos en colores amarillo, negro y blanco e incorporan elementos de identidad cultural capitalina como el ajolote.

Además, incluyen medidas de seguridad de última generación, por lo que tienen la misma validez legal que una placa tradicional para circular.

La Semovi estimó que el programa generará una recaudación cercana a 90 millones de pesos, recursos que serán destinados a obras de movilidad en la capital.

Para quienes ya hicieron el trámite, la recomendación es revisar su correo, acudir puntualmente al módulo asignado y llevar identificación oficial vigente para completar la entrega sin contratiempos, además de documentos del auto.

