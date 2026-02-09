CURP Biométrica para adultos mayores: ¿cómo tramitarla paso a paso?

La modernización de los documentos de identidad ha llegado a la capital del país. Desde este febrero de 2026, la CURP Biométrica se posiciona como una herramienta clave para la seguridad de los ciudadanos en la Ciudad de México, con un enfoque especial en los adultos mayores. Este sector poblacional podría ser el más beneficiado, ya que la nueva validación de identidad promete agilizar significativamente las gestiones en áreas críticas como el sistema de salud y programas sociales.

A diferencia del documento tradicional, esta nueva versión integra elementos de alta tecnología como el escaneo de iris, huellas dactilares, fotografía digital y firma electrónica. Aunque la obligatoriedad total aún se discute para el resto del año, las autoridades recomiendan anticiparse a la alta demanda y realizar el proceso cuanto antes para evitar contratiempos en futuros trámites oficiales.

CURP Biométrica para adultos mayores: Pasos para el registro y toma de biométricos

Es fundamental aclarar una duda frecuente entre los usuarios: este trámite no se puede realizar completamente en línea. Debido a la naturaleza de los datos requeridos (como el escaneo de ojos y huellas), la presencia física del solicitante en los módulos es obligatoria. Sin embargo, el proceso inicia en internet para asegurar un lugar.

Para obtener tu documento actualizado, debes seguir esta ruta establecida por el Registro Nacional de Población (RENAPO):

Cita previa digital: Ingresa al portal oficial

Ingresa al Selección de sede: Elige el módulo más cercano a tu domicilio, así como la fecha y hora de tu preferencia.

Elige el módulo más cercano a tu domicilio, así como la fecha y hora de tu preferencia. Confirmación de datos: Verifica que tu información personal sea correcta antes de finalizar la reserva.

Verifica que tu información personal sea correcta antes de finalizar la reserva. Acudir al módulo: Preséntate puntualmente con tu documentación básica (identificación oficial y CURP anterior certificada) para la captura de tus rasgos físicos.

El día de la cita, el personal especializado realizará la captura de tu rostro, el escaneo de tus iris y la toma de huellas dactilares, datos que quedarán resguardados en la base de datos nacional para blindar tu identidad contra robos o fraudes.

La CURP Biométrica aporta mayor seguridad para los adultos mayores en México.|Getty

Módulos disponibles y horarios en CDMX

La administración capitalina ha habilitado diversos puntos de atención estratégica para facilitar el acceso a este trámite. Actualmente, operan ocho módulos oficiales distribuidos en distintas zonas de la ciudad, además de ciertas oficinas del Registro Civil que se han sumado a la iniciativa.

Si planeas asistir, toma en cuenta las siguientes ubicaciones y horarios de servicio para evitar vueltas innecesarias:

Alcaldía Cuauhtémoc: Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Calle Londres 102, colonia Juárez). Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Calle Londres 102, colonia Juárez). Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas. Otras Alcaldías habilitadas: Existen módulos operando en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza .

Existen módulos operando en . Horarios extendidos: Dependiendo de la sede, algunos módulos operan desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

Se recomienda verificar la disponibilidad específica de cada oficina directamente en el portal de citas del RENAPO antes de acudir, ya que la demanda puede saturar ciertos horarios matutinos. Contar con tu CURP Biométrica este 2026 no solo es una medida de cumplimiento civil, sino una llave para acceder de forma más rápida y segura a los servicios que la ciudad ofrece.