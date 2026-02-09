Anuncian nuevas fechas para hacer el trámite de la Pensión para adultos mayores y Mujeres Bienestar

inklusion.png Sitio accesible
Trámites

Escrito por:  Adriana Pacheco

El Gobierno de México anunció nuevas fechas para hacer el trámite de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, apoyos económicos que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida y poner por delante la salud de los beneficiarios .

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que durante el mes de febrero comenzará el nuevo registro de estas dos pensiones y los interesados solo deben llevar los documentos requeridos para hacer el trámite.

¿Cuándo comenzará el registro?

El registro de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar se realizarán del lunes 16 al domingo 22 de febrero, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en los módulos distribuidos en cada alcaldía.

Los adultos mayores y las mujeres de 60 a 64 años pueden consultar la ubicación de los módulos en el siguiente enlace , donde tan solo debes poner tu entidad y ciudad o municipio para saber cuál es el más cercano a tu domicilio.

Pensiones del Bienestar

¿Cuáles son los documentos necesarios para hacer el trámite?

  • Identificación Oficial vigente: Puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad
  • CURP: Impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio: Debe ser no mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial
  • Teléfono de contacto: Celular y de casa

Calendario de registro conforme a apellido

  • Lunes 16 de febrero: A, B, C
  • Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H
  • Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
  • Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, R
  • Viernes 20 de febrero: S,T, U, V, W, X, Y y Z
  • Sábado 21: Todas las letra
  • Domingo 22: Todas las letras

¿Cuál es el monto de las Pensiones Bienestar?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores reciben 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que las Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo de 3 mil 100 pesos, también cada dos meses.

