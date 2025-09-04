Ojo aquí Romeo: Lo que dice la LFT sobre despidos, descuentos y castigos por tener pareja en el trabajo

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo ( LFT ) ningún empleado puede ser despedido, sancionado o recibir descuentos en su nómina por tener pareja en el área laboral, pues esto podría incurrir en temas legales por despidos injustificados bajo las normativas en el país.

A grandes rasgos, las leyes vigentes en la República Mexicana prohíben que los patrones despidan a sus trabajadores únicamente por mantener relaciones sentimentales dentro de las áreas de trabajo, esto siempre y cuando no se incumplan con las responsabilidades de cada uno.

¿Qué es lo que sí pueden hacer los patrones por tener pareja en el trabajo?

Y es que a pesar de que la LFT establece que no es ilegal mantener una relación de pareja en el trabajo, también se deja en claro que los patrones están facultados en contar con códigos de ética y políticas internas que los empleados deben seguir para evitar sanciones y despidos.

Es por ello que tener un amorío dentro de la zona laboral, sí puede generar problemas entre los trabajadores y los patrones siempre y cuando esté establecido en los reglamentos internos de cada empresa.

¿Qué son los códigos de ética y políticas internas en los trabajos?

Los códigos de ética y políticas internas de los trabajos se encargan de establecer los valores y principios dentro de las instalaciones, por lo cual en gran medida se encargan de marcar la conducta de la organización y los empleados mientras éstos estén en horas laborales .

Estos tipos de reglamentos se crean con la finalidad de establecer un marco de referencia para que todos los miembros de la organización, actúen bajo las conductas y lineamientos establecidos por las empresas.

Recomendaciones para tener un entorno sano en lo laboral y lo personal

Vale la pena mencionar que para evitar malos ratos por mantener una relación sentimental en las zonas de trabajo, se recomiendan los siguientes puntos:

Hablar claro con Recursos Humanos para sentar las bases

Evitar que los problemas de relación lleguen a lo laboral

No discutir dentro de las instalaciones laborales

Evitar muestras de afecto dentro de las instalaciones

Qué hacer en casos de despidos injustificados en México

Pese a lo antes mencionado, es importante señalar recalcar que no es legal despedir a los empleados solamente por mantener una relación de pareja en el trabajo, por lo cual en caso de sufrir por este tipo de prácticas las autoridades de México ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes puntos:

Recabar todas las pruebas sobre el caso

Acudir a la PROFEDET para recibir asesorías

Presentar una solicitud de conciliación

Interponer demanda ante el Tribunal Laboral en caso de que aplique

