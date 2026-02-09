CURP biométrica 2026: ¿qué necesitan los menores de edad para tramitarla?

Con el nuevo registro oficial, familias en México buscan información clara sobre la CURP Biométrica para menores de edad y los pasos necesarios para tramitarla sin confusiones ni contratiempos, frente a cambios recientes en los sistemas nacionales de identificación personal en todo el país actualmente.

Autoridades federales ampliaron el registro con datos biométricos como fotografía, huellas, rostro e iris, con el fin de fortalecer la identidad oficial y mejorar la protección de información personal, así como facilitar la localización de personas en situaciones de riesgo para familias mexicanas en general.

¿Qué necesitan los menores de edad para tramitar la CURP Biométrica?

El trámite exige la presencia física del menor en módulos oficiales del Registro Civil o RENAPO, ya que el registro captura fotografía, huellas, rostro e iris. Padres o tutores acompañan durante el proceso y autorizan el registro biométrico del menor.

Acta de nacimiento original

Carta de naturalización o documento migratorio, si corresponde

CURP certificada

Identificación con fotografía, como pasaporte, credencial escolar o cartilla de vacunación

Para completar el trámite, el menor presenta documentos oficiales que validan identidad y nacionalidad en el módulo correspondiente. Estos requisitos permiten integrar sus datos a la plataforma nacional y asegurar un registro correcto dentro del sistema oficial para su protección.

Estos son los documentos para tramitar la CURP Biométrica para menores de edad. |Archivo

¿Qué necesita el adulto para tramitar la CURP Biométrica del menor de edad?

El padre, madre o tutor debe acudir al módulo junto al menor y acreditar su identidad con documentos vigentes. También autoriza el registro biométrico del menor y confirma los datos personales que se integran al sistema oficial nacional del registro.

CURP con registro biométrico

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte, cédula profesional o licencia

Correo electrónico activo

Documento legal que acredite la tutoría, en caso necesario

Antes de asistir, el adulto agenda una cita en el sitio oficial de RENAPO y lleva la confirmación impresa el día señalado. Este paso facilita la atención, ordena el proceso y permite completar el trámite sin contratiempos ni retrasos adicionales.