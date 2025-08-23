Home office obligatorio de hasta 2 días a la semana; esto sabemos de la nueva reforma a la LFT

El Congreso de la Unión analiza una propuesta que permitiría a los trabajadores solicitar la modalidad de home office hasta dos días a la semana. Se trata de una reforma al artículo 330-L de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Eres de las personas que prefiere trabajar desde casa? Te contamos todos los detalles de esta iniciativa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La pandemia de Coronavirus (COVID-19) trajo consigo la implementación del home office y las clases en línea, pues no se podía salir libremente debido a medidas de emergencia sanitaria implementadas por los gobiernos para frenar la propagación del virus. En México, la campaña era conocida como “Jornada Nacional de Sana Distancia” y “Quédate en casa”.

Estas medidas incluían la suspensión de actividades económicas no esenciales, la restricción de congregaciones masivas y el cierre de lugares públicos como escuelas, teatros, cines y centros nocturnos.

Fue el 09 de mayo de 2023 cuando México puso fin a la emergencia sanitaria por COVID-19, tras considerar que cumplió las características que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para suspenderla.

No obstante, en algunos casos, la modalidad de home office o trabajo desde casa permaneció. Hubo otros menos afortunados que se tuvieron que reincorporar a sus centros de trabajo.

Actualmente en México se impulsa una propuesta para adoptar el teletrabajo como una alternativa que favorezca el bienestar de los empleados.

Derecho de dos días de home office a la semana: ¿cómo podría solicitarlo?

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión envió a comisiones de San Lázaro una iniciativa que permitiría a los trabajadores solicitar home office hasta dos días por semana, siempre que sus funciones puedan realizarse con tecnología y sin necesidad de estar físicamente en la oficina.

La propuesta, impulsada por la diputada Ivonne Ortega del partido Movimiento Ciudadano (MC), establece que se deberá firmar un acuerdo por escrito con el empleador, especificando:



Los días en que se trabajará desde casa

Las condiciones aplicables al trabajo remoto

¿Por qué se daría home office dos días a la semana en México?

De acuerdo con Ortega en México, las personas que trabajan se enfrentan a múltiples retos en el ámbito laboral, entre ellos los extensos tiempos de traslado, horarios inflexibles y jornadas que dificultan mantener un balance entre la vida personal y profesional. Estas condiciones provocan un desgaste físico y mental continuo, con consecuencias negativas para su salud, su rendimiento y su bienestar emocional.

¿El patrón podría negarme hacer home office?

De acuerdo con la iniciativa: “La persona empleadora podrá negar total o parcialmente la solicitud de teletrabajo cuando existan causas técnicas, operativas o de servicio debidamente justificadas, las cuales deberán ser comunicadas a la persona trabajadora por escrito y de manera fundada”.

En este enlace puedes leer la inciativa completa.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.