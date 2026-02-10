Internet gratis: Guía completa y lugares para solicitar tu chip con saldo incluido

La CFE entrega chips con internet gratis para la población que reside en zonas prioritarias o forma parte de programas sociales federales. Esta iniciativa ofrece una tarjeta SIM sin costo que incluye un paquete anual de conectividad, pensado para reducir la brecha digital en comunidades rurales y sectores con atraso al acceso tecnológico en todo el país.

El beneficio no es universal ni automático, por lo que los interesados deben realizar un trámite presencial de validación. La Comisión Federal de Electricidad confirma que el apoyo está dirigido a estudiantes y beneficiarios de pensiones o becas, permitiendo el acceso a datos móviles, llamadas y mensajes de texto sin necesidad de un contrato comercial.

¿Dónde y cómo solicitar el chip de CFE con internet gratis?

La Secretaría del Bienestar y la CFE habilitan módulos oficiales en distintos estados para la distribución de estas tarjetas SIM conforme a calendarios específicos. La población puede gestionar el apoyo acudiendo a los Módulos de Bienestar más cercanos o verificando la cobertura y compatibilidad de su equipo en el portal oficial cfeinternet.mx para asegurar el funcionamiento del servicio.

Los puntos de atención y formas de gestión incluyen:

Módulos del Bienestar: Acudir con identificación oficial y CURP para la validación de datos y entrega física del chip.

Portal CFE Internet: Consultar el IMEI del teléfono para confirmar que el dispositivo esté desbloqueado y sea compatible con la red.

Oficinas de Apoyo: Sucursales de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) y el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) operan como puntos de referencia.

Es indispensable que el equipo celular sea compatible con la banda de red utilizada por CFE para activar el beneficio.

Requisitos y beneficios del paquete de conectividad gratuita de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad valida que el servicio tiene una vigencia mensual que se renovará de manera sucesiva hasta por doce meses. Este paquete de conectividad permite a los beneficiarios realizar trámites, acceder a plataformas educativas y mantener comunicación constante a través de una bolsa de recursos que no es acumulativa mes con mes.

El beneficio contempla las siguientes características técnicas:

Navegación móvil: 5 GB de datos mensuales para internet y uso de redes sociales, con función para compartir datos (Hotspot).

Telefonía y mensajes: 1,500 minutos de llamadas nacionales e internacionales y 500 mensajes SMS cada 30 días.

Documentación requerida: Presentar identificación vigente, CURP actualizada y un comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

Los menores de edad pueden solicitar el chip presentando su acta de nacimiento siempre que acudan acompañados de un tutor.

Para acceder al programa, la población prioritaria debe demostrar que forma parte de esquemas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez o Pensión para el Bienestar. Al ser un trámite personal, la validación se realiza al momento de la entrega, asegurando que cada persona reciba una sola tarjeta SIM para fortalecer su inclusión en el entorno digital.