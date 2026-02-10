Adiós placas viejas: este estado de México obliga a reemplacar sin excepción en 2026

En 2026, autoridades anuncian un programa para retirar placas viejas en este estado de México, donde se ordena reemplacar sin excepción a miles de vehículos con registros antiguos. La medida busca mejorar control vehicular y seguridad administrativa en beneficio de conductores y familias de todos.

El trámite aplicará durante todo el año y dará opciones digitales y presenciales para cumplir con la actualización vehicular. Autoridades explican que la estrategia fortalece el padrón estatal y facilita la regularización para quienes no realizaron procesos anteriores en muchos casos de conductores locales actuales.

Este estado de México obliga a reemplacar a estos coches en 2026

Veracruz confirma la actualización obligatoria del padrón vehicular para 2026 con un programa estatal amplio. La medida exige cambiar placas emitidas antes de diciembre de 2018, vinculadas a administraciones pasadas, para fortalecer control y registro oficial en toda la entidad.

También deberán cambiar placas los vehículos nuevos registrados en la entidad y unidades con matrícula de otros estados que soliciten alta local. El trámite incluye autos en proceso de regularización sin importar modelo o procedencia para reforzar orden vehicular estatal.

Autoridades estatales buscan contar con información precisa sobre unidades en circulación dentro del territorio veracruzano. El programa permite trámite digital o presencial en oficinas de Hacienda, con facilidades administrativas y apoyo para impulsar cumplimiento ciudadano en cada municipio durante 2026.

Los vehículos anteriores al 2018 deberán cambiar sus placas. |Getty Images / Canva Pro

Todos los descuentos disponibles para el reemplacamiento

El gobierno estatal ofrece apoyos económicos para incentivar el canje de placas y aliviar gastos familiares durante 2026. Los beneficios buscan promover la regularización vehicular y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en este proceso oficial para propietarios locales actuales.

Descuentos disponibles:

50% de descuento en canje de placas para trámites de enero a abril

30% de descuento en canje de placas para trámites de mayo a junio

99% de descuento en recargos y accesorios generados entre 2021 y 2025

15% de descuento en Derechos de Control Vehicular durante enero

8% de descuento en Derechos de Control Vehicular durante febrero

7% de descuento en Derechos de Control Vehicular durante marzo

Exención del pago de tenencia para quienes cubran derechos entre enero y abril

Estos estímulos aplican para personas con vehículos nuevos, unidades con placas foráneas y casos de regularización inicial. La estrategia amplía alcance social del programa y permite cumplir pagos sin afectar economía familiar de contribuyentes en todo el estado durante 2026.