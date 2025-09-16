Sí habrá otro puente escolar en septiembre; SEP confirma día de descanso
Toma en cuenta que también el jueves 20 de noviembre habrá suspensión de clases por el Día de la Revolución, así puedes organizar un fin de semana largo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 contempla una nueva suspensión de clases en educación básica, es decir, los alumnos tendrán un nuevo puente.
Se trata del viernes 26 de septiembre, fecha destinada a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que generará un fin de semana largo para millones de estudiantes en todo el país.
No es un descanso oficial, según LFT
Con la suspensión del viernes 26, las familias podrán disfrutar de un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre. Las actividades escolares se retomarán el lunes 29 de septiembre en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Es importante subrayar que este día no es un feriado oficial ni aparece en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Se trata de una suspensión académica contemplada únicamente dentro del calendario escolar.
Próximo puente el 20 de noviembre
Durante este mes, la primera suspensión ocurrió el martes 16 de septiembre , con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, fecha que sí es considerada día festivo oficial.
Toma en cuenta que también el próximo puente después del 26 de septiembre será el 20 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.
¿Qué es el Consejo Técnico Escolar?
El Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado integrado por docentes y directivos de cada plantel. Durante sus sesiones, se analizan los avances académicos, los indicadores de asistencia, las estrategias de enseñanza y los apoyos necesarios para estudiantes con rezago.
Aunque los alumnos no asisten a clases, para los maestros se trata de una jornada laboral obligatoria enfocada en la planeación pedagógica y la revisión de resultados.
Estas sesiones se llevan a cabo de manera simultánea en todas las escuelas públicas y privadas que siguen el calendario de la dependencia.
En el caso de las escuelas privadas que adoptan el calendario oficial de la SEP , la suspensión también aplica, manteniendo la homologación con el sistema educativo nacional.
