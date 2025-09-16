Sí habrá otro puente escolar en septiembre; SEP confirma día de descanso

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 contempla una nueva suspensión de clases en educación básica, es decir, los alumnos tendrán un nuevo puente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Se trata del viernes 26 de septiembre, fecha destinada a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que generará un fin de semana largo para millones de estudiantes en todo el país.

No es un descanso oficial, según LFT

Con la suspensión del viernes 26, las familias podrán disfrutar de un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre. Las actividades escolares se retomarán el lunes 29 de septiembre en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

📆 #UnDíaComoHoy | En 1810 inició el movimiento de #Independencia. 🔔🇲🇽



💪🏼 El pueblo, encabezado por #MiguelHidalgo, respondió al llamado con decisión. Miles de hombres y mujeres hicieron posible el sueño de un #México independiente y soberano. 👨🏽👩🏻✨#DíaDeLaIndependencia… pic.twitter.com/PRMvictG4q — SEP México (@SEP_mx) September 16, 2025

Es importante subrayar que este día no es un feriado oficial ni aparece en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Se trata de una suspensión académica contemplada únicamente dentro del calendario escolar.

Próximo puente el 20 de noviembre

Durante este mes, la primera suspensión ocurrió el martes 16 de septiembre , con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, fecha que sí es considerada día festivo oficial.

Toma en cuenta que también el próximo puente después del 26 de septiembre será el 20 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Comenzó la compra de útiles escolares para el regreso a clases 2025-2026 [VIDEO] Padres de familia están preocupados por el aumento en el costo de los materiales incluidos en la lista de útiles escolares de la SEP; buscan precios económicos.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar?

El Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado integrado por docentes y directivos de cada plantel. Durante sus sesiones, se analizan los avances académicos, los indicadores de asistencia, las estrategias de enseñanza y los apoyos necesarios para estudiantes con rezago.

Aunque los alumnos no asisten a clases, para los maestros se trata de una jornada laboral obligatoria enfocada en la planeación pedagógica y la revisión de resultados.

Estas sesiones se llevan a cabo de manera simultánea en todas las escuelas públicas y privadas que siguen el calendario de la dependencia.

En el caso de las escuelas privadas que adoptan el calendario oficial de la SEP , la suspensión también aplica, manteniendo la homologación con el sistema educativo nacional.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.