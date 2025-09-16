Fecha y requisitos para recibir 8 mil pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Para que todas las personas entre 18 y 29 años puedan recibir capacitación gratuita, se lanzó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y si quieres inscribirte, aquí te decimos cuáles son los requisitos y fecha para que puedas recibir más de 8 mil pesos mensuales.

¿Cuándo es la nueva convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Mediante las redes sociales del programa se dio a conocer que a partir del 1 de octubre de 2025 se abrirá la nueva convocatoria para que todos los jóvenes se inscriban y puedan comenzar a trabajar en alguno de los centros disponibles.

Durante el tiempo en que el joven esté inscrito al programa, los centros de trabajo serán los tutores y evaluarán de manera mensual el desempeño del aprendiz. Los jóvenes deberán asistir en los días y horarios establecidos por el centro de trabajo que son de entre 5 y 8 horas diarias, 5 días a la semana.

Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.



Pasos para generar el folio de registro

Lo primero que debes hacer es registrarte en la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Buscar y elegir el centro de trabajo y plan de actividades que sea de su interés.

Después deberás esperar a que alguno de los centros te contacte.

También puedes hacer tu registro en las oficinas móviles y puedes consultar cuál te queda más cerca en el siguiente enlace.

¿Cuánto dan en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los jóvenes inscritos en el programa reciben un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, es decir de 8 mil 480 pesos.

Además, cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

