De una promesa vecinal a los ojos del mundo: La Pasión de Iztapalapa va por la UNESCO

La Pasión de Cristo de Iztapalapa fue seleccionada como una de las 68 candidaturas que la UNESCO evaluará para integrar la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta celebración, que reúne a millones de visitantes cada Semana Santa en la CDMX, es una de las tradiciones comunitarias más emblemáticas del país.

La postulación, ocurrida el 17 de noviembre de 2025, coloca a la Pasión de Cristo de Iztapalapa entre las expresiones culturales más relevantes del mundo. El Comité Intergubernamental de la UNESCO decidirá del 8 al 13 de diciembre, en Nueva Delhi, India, si esta representación con casi 200 años de historia obtiene el reconocimiento internacional.

¿Qué implica la candidatura ante la UNESCO?

La Pasión de Cristo de Iztapalapa compite con otras prácticas vivas que los países buscan proteger por su valor cultural. La UNESCO revisa rituales, artes escénicas, conocimientos y celebraciones que fortalecen la identidad comunitaria. La inclusión otorgaría respaldo internacional, estrategias de conservación y mayor visibilidad para esta tradición mexicana.

México participa junto a 78 países, 10 son de América Latina, entre los que destacan:



Argentina

Bolivia

Cuba

El Salvador

Perú

Una tradición con casi dos siglos de historia

La representación se remonta a 1833, cuando los habitantes de Iztapalapa prometieron escenificar la Pasión a cambio de que cesara una epidemia de cólera. En 1843 se formalizó el montaje anual en los 8 barrios de la demarcación. Miles de actores voluntarios participan cada año, mientras la comunidad organiza cada detalle sin fines de lucro.

Hoy atrae entre 2 y 3 millones de visitantes. En 2023, el INAH la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y, en 2025, se integró al Inventario Nacional, pasos previos a la postulación mundial.

Así se vive la Semana Santa en Iztapalapa

La celebración recorre los 8 barrios, la Macroplaza y el Cerro de la Estrella. El Domingo de Ramos marca la entrada de Jesús a Jerusalén. El Martes Santo se representa la Resurrección de Lázaro. El Jueves Santo se recrean la Última Cena y la aprehensión. El Viernes Santo se desarrolla el juicio, el Viacrucis y la crucifixión, considerados el momento más emotivo.

El Sábado de Gloria se celebra la resurrección y el Domingo de Resurrección se realiza una convivencia comunitaria. El proceso refleja disciplina, fe y un compromiso vecinal que ha perdurado casi dos siglos.

¿Qué cambiará si obtiene el reconocimiento?

Si la UNESCO aprueba la candidatura, la Pasión de Cristo de Iztapalapa se sumará al mariachi, la cocina mexicana, los voladores de Papantla y la talavera. El nombramiento reforzará su preservación, impulsará proyectos de investigación y dará mayor proyección internacional a la comunidad.

