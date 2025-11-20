Carreras mejor pagadas en México 2025: Ranking del IMCO por sueldos

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó el 19 de noviembre de 2025 su herramienta Compara Carreras, que analiza ingresos, empleabilidad y retorno económico de 65 profesiones en el país. El informe confirma un cambio histórico, las carreras mejor pagadas en México están dominadas por el sector tecnológico, impulsado por la digitalización y la demanda creciente de talento especializado. El estudio también expone que Medicina y Administración Pública se mantienen entre las opciones con ingresos altos y estabilidad laboral.

El análisis detalla brechas profundas entre áreas STEM y programas tradicionales. Además, revela que varias carreras relacionadas con educación y atención social figuran entre las peor pagadas y con mayores tasas de desempleo. Para el IMCO, este panorama exige replantear la formación profesional rumbo a 2050.

Las carreras con los salarios más altos en 2025

El IMCO reporta que Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) alcanzó el primer lugar con $25,761 mensuales, seguida muy de cerca por Medicina general y Administración pública. El top 10 lo completan:



Ciencias políticas

Ingeniería Civil

Electrónica

Arquitectura

Mecánica

Desarrollo de software

Derecho

Este resultado refleja la rápida expansión del sector digital en México. Empresas de todos los tamaños requieren especialistas en datos, software y ciberseguridad, lo que eleva la competencia entre empleadores y los salarios promedio.

Las carreras con los salarios más bajos

El contraste aparece en Orientación educativa, Industria de la alimentación y Trabajo social, que registran los ingresos más bajos, entre $14,238 y $14,988 mensuales. Les siguen pedagogías, Nutrición, Terapia y Deportes.

El IMCO advierte que varias de estas profesiones también enfrentan altas tasas de desempleo, lo que acentúa la vulnerabilidad laboral de sus egresados. Pese a su importancia social, no tienen la misma demanda en el mercado productivo.

El panorama del desempleo profesional

Las tasas más bajas corresponden a Programas generales de educación y Formación docente, con cifras inferiores a 1%. También destacan los Técnicos Superiores Universitarios en ingeniería y servicios de belleza, gracias a su enfoque práctico y vinculación laboral.

En contraste, las carreras con más desempleo son TSU en Administración y gestión, Administración en ingeniería y construcción, Literatura e Industria de la alimentación. Orientación educativa vuelve a aparecer entre las áreas con mayores dificultades de colocación.

