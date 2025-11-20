Licencia de conducir gratis; este es el sencillo paso que debes cumplir para obtenerla

El gobierno cuenta con un programa especial dirigido a jóvenes para obtener su primera licencia de conducir totalmente gratis, fomentando la conducción segura y responsable.

La licencia de conducir es importante porque certifica que una persona es apta legalmente para manejar, conoce el reglamento de tránsito y tiene las habilidades necesarias para operar un vehículo de forma segura. Además de permitir la conducción legal, funciona como una forma de identificación oficial, es requisito para muchos trabajos y es fundamental para poder contratar seguros en caso de accidentes.

¿Dónde dan la licencia de conducir gratis?

"Licencia Joven" está dirigido a residentes del estado de Baja California. La iniciativa fue lanzada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en colaboración con el Instituto de la Juventud del Estado (Juventud BC) y dependencias como la Secretaría de Hacienda.

Para acceder a la licencia gratis, es necesario completar y aprobar un taller de manejo, totalmente gratuito y con reconocimiento oficial. La capacitación tiene una duración aproximada de 15 horas.

Quiénes pueden beneficiarse



Jóvenes de 16 a 17 años pueden obtener la primera licencia de manejo sin costo

Jóvenes de 18 a 20 años reciben un 50% de descuento en la licencia

El programa está disponible en ciudades como Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín

Requisitos para obtener la licencia de conducir gratis



Tener entre 16 y 20 años

Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio

Carta de autorización en caso de menores

Acreditar el taller de seguridad vial completo

Licencia Joven: Convocatoria para sacar la licencia gratis

Este programa busca no solo proporcionar la licencia sin costo, sino también instruir a los jóvenes sobre normas de tránsito y hábitos de prevención para mejorar la seguridad vial en el estado.

Actualmente no hay un periodo de registro abierto, por lo que si estás interesado deberás estar al pendiente de las convocatorias oficiales.

