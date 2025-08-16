Horarios, precios y actividades del nuevo Museo del chocolate en CDMX

Los mexicanos somos chocolateros, son contadas las personas a las que no les gusta este manjar y ahora hay un plan más para hacer el fin de semana: se inauguró el Museo del Cacao y Chocolate en pleno corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Este nuevo museo forma parte de la red internacional Choco-Story, la cual tiene sedes en Bélgica, Francia, República Checa, Italia y México (Uxmal, Valladolid y Playa del Carmen).

¿Qué actividades hay en el Museo del chocolate en CDMX?

Este reciento ofrece una experiencia única e inmersiva que celebra el legado histórico, cultural y gastronómico del cacao, con un enfoque innovador y multisensorial. Fue creado por Agustín Otegui y su socio Eddy Van Belle, empresario belga.

Cada una de las salas del Museo del chocolate en CDMX es sorprendente.

Presenta salas temáticas que narran la historia del cacao desde su papel sagrado en las civilizaciones prehispánicas hasta su popularidad mundial, audioguías en cinco idiomas, juegos interactivos, talleres y degustaciones que permiten a los visitantes explorar el cacao a través de todos los sentidos.

Aprenderás sobre la historia del chocolate y su importancia en todo el mundo, especialmente en países como México, Francia y España. Asimismo en el Museo del Cacao y Chocolate encontrarás una amplia colección de utensilios utilizados en todo el mundo para disfrutar de esta bebida.

La exposición está diseñada para renovar contenidos, incorporando nuevas experiencias y conceptos adaptados de otras sedes internacionales.

¿Dónde está el Museo del chocolate en CDMX?

Ubicado en República de Guatemala 24, a tan solo unos pasos del Zócalo capitalino.

Para llegar en Metro CDMX puedes tomar la Línea 2 (azul) y bajarte en la estación Zócalo/Tenochtitlan . Como referencia, se encuentra a espaldas de la Catedral Metropolitana.

Horario del Museo del chocolate CDMX

De lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas (el último acceso es a las 17:00 h).

Costo de entrada al Museo del chocolate CDMX

Entrada general: $300

Locales, presentando INE, licencia de conducir de CDMX o Edomex: $250

Estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad (con credencial vigente) $200

Niños de 6 a 12 años: $150

Taller de chocolate (60 minutos): $800

Dato curioso: para aprender más sobre la historia y origen del cacao, puedes dar click aquí .

Así que ya lo sabes, no te quedes sin la oportunidad de vivir esta experiencia en familia, con amigos o con pareja.

