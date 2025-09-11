Fechas clave para el registro de licenciatura a distancia de la UNAM
Es de suma importancia realizar cada etapa con cuidado para evitar contratiempos en el proceso de ingreso a la modalidad a distancia en la UNAM. Checa los pasos previos a aplicar el examen.
El jueves 11 de septiembre inicia el registro para aspirantes a la licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM , con fecha límite el viernes 19 de septiembre a las 16:00 horas, según la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Registro y pago de examen
- Registro disponible del 11 al 19 de septiembre; revisar cuidadosamente los datos capturados
- Pago por derecho a examen e identificación del 11 al 22 de septiembre, sistema cierra el 22 a las 15:59 horas
- Impresión de la cita para fotografía, firma y huella entre 12 y 23 de septiembre en TU SITIO
Atención y aclaraciones para aspirantes
- Atención para aclaraciones vía correo y en el Local de Registro de Aspirantes (Av. Del Imán 7, Ciudad Universitaria) del 17 al 19 de septiembre
- Horario presencial: 9:30-14:30 y 17:00-18:30 horas
- Correo para dudas: concursos_de_selección_2025@dgae.unam.mx
Realiza examen perfecto para ingresar a Medicina en la UNAM
Vannia Estefania logró responder correctamente las 120 preguntas en que consistía el examen de admisión.
Preparación y realización del examen
- Guía para preparación disponible del 17 de septiembre al 4 de noviembre en TU SITIO.
- Impresión de cita de examen del 20 al 24 de octubre
- Descarga obligatoria del navegador seguro (lockdown browser) para la prueba práctica del 28 al 31 de octubre
- Simulador en línea del 3 al 7 de noviembre; examen en línea del 5 al 9 de noviembre
- Examen supervisado con vigilancia humana y sistema de inteligencia artificial para evitar fraudes
Resultados y trámites posteriores
- Los resultados serán publicados el 4 de diciembre, conservar la cita para consultarlos
- Diagnóstico y trámites para personas seleccionadas del 4 al 5 de diciembre
- Programa de apoyo al ingreso en línea del 11 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026
- Entrega documental y otros trámites del 11 al 28 de enero.
- Inscripciones presenciales del 26 al 30 de enero; inicio de clases el 3 de febrero 2026
Esta convocatoria destaca la importancia de realizar cada etapa con cuidado para evitar contratiempos y perderse el proceso de ingreso de modalidad a distancia en la UNAM.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.