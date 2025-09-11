inklusion.png Sitio accesible
Fechas clave para el registro de licenciatura a distancia de la UNAM

Es de suma importancia realizar cada etapa con cuidado para evitar contratiempos en el proceso de ingreso a la modalidad a distancia en la UNAM. Checa los pasos previos a aplicar el examen.

SUAyED UNAM abre proceso de registro a licenciatura
dgcs.unam.mx
Actualizado el 11 septiembre 2025 15:01hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

El jueves 11 de septiembre inicia el registro para aspirantes a la licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM , con fecha límite el viernes 19 de septiembre a las 16:00 horas, según la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Registro y pago de examen

  • Registro disponible del 11 al 19 de septiembre; revisar cuidadosamente los datos capturados
  • Pago por derecho a examen e identificación del 11 al 22 de septiembre, sistema cierra el 22 a las 15:59 horas
  • Impresión de la cita para fotografía, firma y huella entre 12 y 23 de septiembre en TU SITIO

Atención y aclaraciones para aspirantes

  • Atención para aclaraciones vía correo y en el Local de Registro de Aspirantes (Av. Del Imán 7, Ciudad Universitaria) del 17 al 19 de septiembre
  • Horario presencial: 9:30-14:30 y 17:00-18:30 horas
  • Correo para dudas: concursos_de_selección_2025@dgae.unam.mx
Preparación y realización del examen

  • Guía para preparación disponible del 17 de septiembre al 4 de noviembre en TU SITIO.
  • Impresión de cita de examen del 20 al 24 de octubre
  • Descarga obligatoria del navegador seguro (lockdown browser) para la prueba práctica del 28 al 31 de octubre
  • Simulador en línea del 3 al 7 de noviembre; examen en línea del 5 al 9 de noviembre
  • Examen supervisado con vigilancia humana y sistema de inteligencia artificial para evitar fraudes

Resultados y trámites posteriores

  • Los resultados serán publicados el 4 de diciembre, conservar la cita para consultarlos
  • Diagnóstico y trámites para personas seleccionadas del 4 al 5 de diciembre
  • Programa de apoyo al ingreso en línea del 11 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026
  • Entrega documental y otros trámites del 11 al 28 de enero.
  • Inscripciones presenciales del 26 al 30 de enero; inicio de clases el 3 de febrero 2026

Esta convocatoria destaca la importancia de realizar cada etapa con cuidado para evitar contratiempos y perderse el proceso de ingreso de modalidad a distancia en la UNAM.

Educación
UNAM
