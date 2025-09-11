Fechas clave para el registro de licenciatura a distancia de la UNAM

El jueves 11 de septiembre inicia el registro para aspirantes a la licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM , con fecha límite el viernes 19 de septiembre a las 16:00 horas, según la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Registro y pago de examen

Registro disponible del 11 al 19 de septiembre; revisar cuidadosamente los datos capturados

Pago por derecho a examen e identificación del 11 al 22 de septiembre, sistema cierra el 22 a las 15:59 horas

Impresión de la cita para fotografía, firma y huella entre 12 y 23 de septiembre en TU SITIO

Atención y aclaraciones para aspirantes

Atención para aclaraciones vía correo y en el Local de Registro de Aspirantes (Av. Del Imán 7, Ciudad Universitaria) del 17 al 19 de septiembre

Horario presencial: 9:30-14:30 y 17:00-18:30 horas

Correo para dudas: concursos_de_selección_2025@dgae.unam.mx

Preparación y realización del examen

Guía para preparación disponible del 17 de septiembre al 4 de noviembre en TU SITIO.

Impresión de cita de examen del 20 al 24 de octubre

Descarga obligatoria del navegador seguro (lockdown browser) para la prueba práctica del 28 al 31 de octubre

Simulador en línea del 3 al 7 de noviembre; examen en línea del 5 al 9 de noviembre

Examen supervisado con vigilancia humana y sistema de inteligencia artificial para evitar fraudes

Resultados y trámites posteriores

Los resultados serán publicados el 4 de diciembre, conservar la cita para consultarlos

Diagnóstico y trámites para personas seleccionadas del 4 al 5 de diciembre

Programa de apoyo al ingreso en línea del 11 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026

Entrega documental y otros trámites del 11 al 28 de enero.

Inscripciones presenciales del 26 al 30 de enero; inicio de clases el 3 de febrero 2026

Esta convocatoria destaca la importancia de realizar cada etapa con cuidado para evitar contratiempos y perderse el proceso de ingreso de modalidad a distancia en la UNAM.

