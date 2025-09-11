Habrá alerta de tsunami en este estado durante el Simulacro Nacional 2025

El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional son una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 y habrá una alerta de tsunami en Ensenada, por ello, las autoridades emitieron algunas recomendaciones para que la población se mantenga atenta.

Alerta de tsunami durante Simulacro Nacional

El Simulacro Nacional será con una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con incidencia en: Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Además, en Ensenada habrá un ejercicio de tsunami por sismo de magnitud 9.2 con epicentro en Tokio, Japón, este se llevará a cabo a las 12:00 horas del 19 de septiembre.

Alerta Sísmica y alertamiento celular

Además, de forma complementaria al alertamiento celular, se activará la Alerta Sísmica en 14 mil 491 altavoces instalados en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.

Este simulacro es una herramienta de planeación estratégica y una oportunidad para fortalecer las capacidades comunitarias de prevención y respuesta ante posibles desastres.

Conmemoran 40 años del sismo de 1985

Es importante destacar que el 19 de septiembre se conmemorarán 40 años del sismo de 1985 que dejó decenas de muertos, heridos y casas y edificios colapsados.

Además, es un momento para reconocer la labor de las fuerzas de tarea del Gobierno integradas por la CNPC , Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Recomendaciones ante un sismo

Usa el teléfono únicamente para llamadas de emergencia.

Enciende la radio para enterarte de los daños y recibir información. Colabora con las autoridades.

No hagas uso del inmueble si presenta daños.

No enciendas cerillos, velas, aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos, hasta asegurarte de que no haya fuga de gas y en su caso repórtalas.

Si hay incendios o peligro de incendio, repórtalos inmediatamente.

