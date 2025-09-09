inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

Evita filas en casetas; todo lo que debes de saber y diferencias entre tag IAVE, Televía y PASE

CAPUFE aclaró a adn40 que el uso de los tag no será obligatorio; sin embargo, estos son recomendados si se quiere reducir los tiempos de espera en carreteras.

carreteras
adn40
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

En México, los sistemas de telepeaje o tag han transformado la manera en que los conductores pagan las casetas de todo el país, ya que se pueden evitar largas filas o la molestia de buscar moneditas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Aunque anteriormente existían múltiples opciones, en la actualidad, tres sistemas destacan por su cobertura y funcionalidad. IAVE funciona en autopistas CAPUFE; Televía en concesionadas y segundos pisos, mientras que PASE tiene cobertura nacional, urbanos y estacionamientos.

¿Será obligatorio el uso del tag en las carreteras de México?

Es importante aclarar que, según Javier Padilla, responsable de Prensa e Información de CAPUFE, el uso del TAG IAVE no será obligatorio ni exclusivo para el pago de casetas; sin embargo, se busca reducir el uso de efectivo para agilizar el tránsito en las casetas operadas por CAPUFE.

Uso de TAG IAVE en casetas de Mexico
También te puede interesar:

CAPUFE aclara la verdad sobre fechas y uso obligatorio de TAG IAVE en casetas de México

En pláticas con adn40 CAPUFE dio a conocer toda la verdad sobre el supuesto uso obligatorio de la TAG IAVE en las casetas de México; aquí los detalles.

México
Ver nota

IAVE: Sistema oficial de CAPUFE

El TAG IAVE es el dispositivo oficial operado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Está diseñado para facilitar el pago electrónico en las autopistas federales bajo su administración.

Aunque se busca promover su uso, no se eliminará el pago en efectivo o con tarjeta bancaria en las casetas de CAPUFE.

Puedes adquirir el TAG IAVE en línea a través del sitio oficial de CAPUFE . El costo del dispositivo es de aproximadamente de 90 pesos. Además, ofrece diversas opciones de recarga, incluyendo saldo prepago y domiciliación a tarjeta bancaria.

Televía: Cobertura en autopistas concesionadas y urbanos

Televía es operado por la empresa privada Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra). Su cobertura abarca principalmente autopistas concesionadas, segundos pisos en la Ciudad de México (CDMX) y estacionamientos.

Puedes adquirir el TAG Televía en puntos de venta como Office Depot y RadioShack. El costo de activación es de aproximadamente 150 pesos. Además, Televía ofrece opciones de recarga automática y domiciliación a tarjeta bancaria para facilitar el proceso de recarga.

PASE: Cobertura nacional y servicios adicionales

PASE es un sistema de telepeaje que ofrece cobertura en 65 concesiones carreteras en todo el país, incluyendo autopistas urbanas y estacionamientos.

Además del pago de peaje, PASE ofrece servicios adicionales como asistencia vial y la posibilidad de pagar estacionamientos mediante su aplicación móvil.

Puedes adquirir el TAG PASE en línea a través de su sitio oficial . El costo de activación es de aproximadamente 150 pesos. PASE también ofrece opciones de recarga automática y domiciliación a tarjeta bancaria.

Carretera México-Querétaro completamente colapsada por fuerte de accidente

[VIDEO] La carretera México-Querétaro se encuentra colapsada tras el accidente entre un tráiler y una pipa; los conductores ya están desesperados.

Recomendaciones si adquieres un tag en México

La elección del sistema de telepeaje dependerá de tus necesidades específicas y de las rutas que frecuentes. Es importante considerar la cobertura de cada sistema, los costos asociados y los servicios adicionales que ofrecen.

Independientemente del sistema que elijas, es recomendable adquirir y registrar tu TAG para evitar inconvenientes en las casetas de peaje , para esto debes de:

  • Descargar la app de tu preferencia
  • Registrar tu automóvil
  • Agregar método de pago

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trámites
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx