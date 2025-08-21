Las casetas más caras de México y de qué autopistas son

Viajar por las carreteras de México en este 2025 puede ser un auténtico lujo para muchas personas, pues el precio actual que tienen algunas casetas hacen que las familias mexicanas gasten por arriba de los mil pesos en un solo viaje de fin de semana, esto dependiendo de las vías a utilizar.

Y es que con la actualización de costos que se aplicaron a todas las casetas del país a inicios de este 2025, dejaron algunos cobros de peaje entre los 640 y los 784 pesos por auto, así como hasta los 392 pesos por motocicletas.

¿Cuáles son las autopistas con las casetas más caras de México?

En el top cinco de las carreteras o autopistas más caras del país se encuentran principalmente las del norte de México, pues en algunos tramos viales el cobro de las casetas puede llegar a superar la barrera de los 780 pesos solo por un peaje.

Las carreteras en las que más pueden pagar los mexicanos por un solo viaje, tomando en cuenta todas las casetas, son las de Durango-Mazatlán, Cuernavaca-Acapulco, Tinaja-Cosoleacaque, Barranca Larga-Ventanilla y la de Estación Don-Nogales.

¿Cuánto cobran de peaje en las casetas más caras de México?

El pago que deben realizar los automovilistas en estos tramos carreteros son los siguientes:

Caseta Durango-Mazatlán 784 pesos por auto y 392 por motos

Caseta Cuernavaca-Acapulco 640 pesos por autos y 319 por motos

Caseta Tinaja-Cosoleacaque 535 pesos por auto y 267 por motos

Caseta Estación Don-Nogales 518 pesos por autos y 257 por motos

Caseta Barranca Larga-Ventanilla 468 pesos por autos y 234 por motos

¿Qué cubre el pago de casetas en las carreteras de México?

El pago de las casetas en las autopistas y carreteras de México tienen como finalidad principal el contar con los recursos necesarios para el mantenimiento, operación y seguridad a lo largo de toda la vía en cuestión.

Más allá de ello, el pago del peaje en las casetas de Capufe también cubre lo siguiente:

Gastos por los daños causados al vehículo a causa de un siniestro

Gastos médicos de quienes viajan en el vehículo

Gastos funerarios

En daños a cristales aplicará un deducible del 25% del valor en tramos de reparación, con un límite máximo de 116 UMA

Carreteras más inseguras en México este 2025

Algunas de las carreteras más inseguras de México en este 2025, por denuncias y reportes de robo, son las de México-Puebla, México-Querétaro y la de México-Veracruz.

Reportes señalan que en estos tramos carreteros se registran asaltos a unidades de transporte de carga, automovilistas en general, así como delitos como el secuestro y demás.

