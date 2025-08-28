Líneas amarillas, blancas y discontinuas; el significado de estas en calles y carreteras

Las líneas amarillas, blancas y discontinuas que se encuentran sobre el pavimento de las avenidas y carreteras principales de México no son de adorno, pues estas sirven como señalamientos para que los conductores no se vean involucrados en accidentes automovilísticos que podrían causar pérdidas fatales.

En gran medida, las líneas en las carreteras sirven para organizar la circulación, guiar a los conductores, delimitar carriles y evitar accidentes, sin embargo, cada una de ellas cuentan con significados diferentes que pueden representar lo siguiente:

No rebasar

Separación única de carriles

Separación de sentidos opuestos en el tráfico (doble sentido)

Permitido el rebasar o cambiar de carril

¿Qué significan las líneas amarillas en las carreteras de México?

De acuerdo con el Gobierno de México, las líneas amarillas en las carreteras del país pueden contar con diferente significado dependiendo de si son continuas o discontinuas.

El significado de las líneas amarillas continuas es el siguiente:

Líneas amarillas continuas: no está permitido el rebase

Líneas amarillas continuas y discontinuas dobles: permite el rebase de un solo lado de la vialidad en carriles de dos sentidos

¿Qué significan las líneas discontinuas en las carreteras de México?

En cuanto a las líneas amarillas discontinuas que se pueden encontrar en las diferentes carreteras, autopistas y avenidas de México, el significado es el siguiente según con las autoridades de nuestro país:

Líneas amarillas discontinuas: permite hacer maniobras de rebase entre carriles

Líneas amarillas discontinuas dobles: está permitido el rebase de los carriles (en vialidades de doble sentido)

Significado de los señalamientos en las carreteras de México

Más allá de las líneas que se pueden encontrar en las carreteras de México, es importante señalar que existen varios tipos de señalamientos que sirven para implementar la reducción de velocidad, las paradas continuas y demás.

Algunos de los señalamientos que se pueden encontrar en las carreteras con sus significados son los siguientes:

Gobierno de México Significados de los señalamientos en autopistas de México

¿Qué pasa si no se respetan los señalamientos vehiculares en México?

Es importante mencionar que no respetar los señalamientos vehiculares en México puede representar el pago de multas de miles de pesos, pues éstos se colocan con la finalidad de evitar accidentes de tránsito.

