Helicóptero se desploma en el Edomex y cobra la vida de dos personas

Un helicóptero , aparentemente de uso privado, sufrió un terrible accidente mientras sobrevolaba los límites del Estado de México (Edomex) y Morelos, en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, con un desplome que provocó la muerte de dos personas.

Según el reporte preliminar de los agentes de Protección Civil del Edomex, la aeronave cayó en terrenos de cultivo en los límites de los municipios de Tepetlixpa y Juchitepec, en una zona conocida como “Las Palmas"; la ubicación complicó que las autoridades pudieran llegar antes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lo que sabemos del accidente aéreo en Edomex

El helicóptero fue identificado con la matrícula XA QST, perteneciente a la empresa Heliamerica-México y habría salido de Iguala, Guerrero, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Todavía no han identificado el motivo que provocó el desplome de la aeronave, pero su impacto fue tan fuerte que los residentes de la zona se percataron de ello y avisaron a las autoridades.

El impacto fue tan fuerte que el helicóptero quedó completamente destruido; la hélice recorrió varios metros antes de caer, dejando la cabina de mando muy atrás, así como las otras partes de la nave regadas por la zona.

Protección Civil confirma dos muertos tras desplome de helicóptero

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad del Estdo de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de Protección Civil.

Tras una inspección en la zona, encontraron el cuerpo de dos personas que todavía no han sido identificadas, pero que presuntamente habrían muerto de manera instantánea tras el choque.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para conocer sus causas de muerte y para tratar de identificarlos. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia del Edomex abrirá una carpeta de investigación para determinar los detalles del accidente.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.