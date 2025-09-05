inklusion.png Sitio accesible
Lista de becas en el Edomex y detalles del registro para primaria y secundaria

¿Cómo te caería un descuento en el pago de la colegiatura? El registro para las becas Edomex está por iniciar y aquí te proporcionamos todos los detalles.

Beca de Exención en Edomex 2025: Requisitos para tener el descuento TOTAL en la colegiatura de escuelas particulares
Secretaría de Educación del Estado de México.
2 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Va comenzando el ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que es de suma importancia que aproveches la convocatoria para las becas que ofrece el Estado de México (Edomex) a estudiantes de primaria y secundaria.

¿Cómo te caería un descuento en el pago de la colegiatura? El registro para las becas Edomex inicia el próximo lunes 8 de septiembre 2025, a continuación te proporcionamos todos los detalles.

¿Para qué estudiantes son las becas en Edomex?

Si tu hijo o hija cursa primaria o secundaria en escuelas particulares o privadas integradas al Subsistema Estatal, podrán solicitar el subsidio. Este programa es impulsado por el Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cabe destacar que también aplica para alumnos de preescolar y posgrado.

¿Cuándo es el registro para las becas en Edomex?

Primaria:

  • A, B, C, D: 8, 9 y 10 de septiembre
  • E, F, G, H: 11 y 12 de septiembre
  • I, J, K, L, M, N, Ñ: 15, 16 y 17 de septiembre
  • O, P, Q, R: 18 y 19 de septiembre
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: 22 y 23 de septiembre

Secundaria:

  • De la A a la Z: 24, 25 y 26 de septiembre de 2025

¿Dónde hacer el registro para las becas Edomex 2025?

El beneficio consiste en la reducción total o parcial de colegiaturas durante el ciclo escolar.

El proceso de inscripción se realizará de manera digital. Para comenzar, accede al portal oficial y completa el formulario correspondiente https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares .

Al finalizar el registro, se te asignará un número de folio. Con este dato, deberás ingresar a para cargar todos los documentos solicitados https://seduc.edomex.gob.mx/becas/documentos .

Es importante tener en cuenta que, una vez enviada tu solicitud, cuentas con un plazo de cuatro días para subir la documentación en formato digital. No olvides imprimir y conservar tanto el folio como el comprobante de registro.

Requisitos para obtener la Beca de Exención en Edomex

  • Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México
  • No estar becado por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca
  • Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda (PROMEDIO FINAL DEL GRADO ESCOLAR). No aplica para el nivel de preescolar ni para alumnos inscritos en primer año de primaria
  • Registrar su solicitud (formato de registro del alumno)
  • Entregar los documentos en copia fotostática tamaño carta, que correspondan al nivel educativo del alumno y que se detallan en la base séptima de la presente convocatoria
  • Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en la convocatoria
Resultados de la Beca de Exención en el Edomex

De acuerdo con la convocatoria, el Comité de Selección y Asignación de Becas dará a conocer los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en: seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.

Toma en cuenta que cada aspirante deberá verificar el resultado con el número de folio que se asigna por el sistema al momento del registro.

