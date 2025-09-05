Lista de becas en el Edomex y detalles del registro para primaria y secundaria

Va comenzando el ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que es de suma importancia que aproveches la convocatoria para las becas que ofrece el Estado de México (Edomex) a estudiantes de primaria y secundaria.

¿Cómo te caería un descuento en el pago de la colegiatura? El registro para las becas Edomex inicia el próximo lunes 8 de septiembre 2025, a continuación te proporcionamos todos los detalles.

¿Para qué estudiantes son las becas en Edomex?

Si tu hijo o hija cursa primaria o secundaria en escuelas particulares o privadas integradas al Subsistema Estatal, podrán solicitar el subsidio. Este programa es impulsado por el Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cabe destacar que también aplica para alumnos de preescolar y posgrado.

¿Cuándo es el registro para las becas en Edomex?

Primaria:



A, B, C, D: 8, 9 y 10 de septiembre

E, F, G, H: 11 y 12 de septiembre

I, J, K, L, M, N, Ñ: 15, 16 y 17 de septiembre

O, P, Q, R: 18 y 19 de septiembre

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 22 y 23 de septiembre

Secundaria:



De la A a la Z: 24, 25 y 26 de septiembre de 2025

¿Dónde hacer el registro para las becas Edomex 2025?

El beneficio consiste en la reducción total o parcial de colegiaturas durante el ciclo escolar.

El proceso de inscripción se realizará de manera digital. Para comenzar, accede al portal oficial y completa el formulario correspondiente https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares .

Al finalizar el registro, se te asignará un número de folio. Con este dato, deberás ingresar a para cargar todos los documentos solicitados https://seduc.edomex.gob.mx/becas/documentos .

Es importante tener en cuenta que, una vez enviada tu solicitud, cuentas con un plazo de cuatro días para subir la documentación en formato digital. No olvides imprimir y conservar tanto el folio como el comprobante de registro.

Requisitos para obtener la Beca de Exención en Edomex

Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México

No estar becado por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca

Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda (PROMEDIO FINAL DEL GRADO ESCOLAR). No aplica para el nivel de preescolar ni para alumnos inscritos en primer año de primaria

Registrar su solicitud (formato de registro del alumno)

Entregar los documentos en copia fotostática tamaño carta, que correspondan al nivel educativo del alumno y que se detallan en la base séptima de la presente convocatoria

Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en la convocatoria

Resultados de la Beca de Exención en el Edomex

De acuerdo con la convocatoria, el Comité de Selección y Asignación de Becas dará a conocer los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en: seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.

Toma en cuenta que cada aspirante deberá verificar el resultado con el número de folio que se asigna por el sistema al momento del registro.

