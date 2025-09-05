Lista de becas en el Edomex y detalles del registro para primaria y secundaria
¿Cómo te caería un descuento en el pago de la colegiatura? El registro para las becas Edomex está por iniciar y aquí te proporcionamos todos los detalles.
Va comenzando el ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que es de suma importancia que aproveches la convocatoria para las becas que ofrece el Estado de México (Edomex) a estudiantes de primaria y secundaria.
¿Cómo te caería un descuento en el pago de la colegiatura? El registro para las becas Edomex inicia el próximo lunes 8 de septiembre 2025, a continuación te proporcionamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Para qué estudiantes son las becas en Edomex?
Si tu hijo o hija cursa primaria o secundaria en escuelas particulares o privadas integradas al Subsistema Estatal, podrán solicitar el subsidio. Este programa es impulsado por el Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Cabe destacar que también aplica para alumnos de preescolar y posgrado.
Becas Rita Cetina: Nueva fecha de registro en septiembre 2025 y quiénes recibirán pago
Este programa social del gobierno de México busca fortalecer la permanencia escolar y aliviar la economía familiar. Te explicamos qué necesitas y cómo hacer el trámite paso a paso.
¿Cuándo es el registro para las becas en Edomex?
Primaria:
- A, B, C, D: 8, 9 y 10 de septiembre
- E, F, G, H: 11 y 12 de septiembre
- I, J, K, L, M, N, Ñ: 15, 16 y 17 de septiembre
- O, P, Q, R: 18 y 19 de septiembre
- S, T, U, V, W, X, Y, Z: 22 y 23 de septiembre
Secundaria:
- De la A a la Z: 24, 25 y 26 de septiembre de 2025
¿Dónde hacer el registro para las becas Edomex 2025?
El beneficio consiste en la reducción total o parcial de colegiaturas durante el ciclo escolar.
El proceso de inscripción se realizará de manera digital. Para comenzar, accede al portal oficial y completa el formulario correspondiente https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares .
Al finalizar el registro, se te asignará un número de folio. Con este dato, deberás ingresar a para cargar todos los documentos solicitados https://seduc.edomex.gob.mx/becas/documentos .
Es importante tener en cuenta que, una vez enviada tu solicitud, cuentas con un plazo de cuatro días para subir la documentación en formato digital. No olvides imprimir y conservar tanto el folio como el comprobante de registro.
Requisitos para obtener la Beca de Exención en Edomex
- Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México
- No estar becado por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca
- Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda (PROMEDIO FINAL DEL GRADO ESCOLAR). No aplica para el nivel de preescolar ni para alumnos inscritos en primer año de primaria
- Registrar su solicitud (formato de registro del alumno)
- Entregar los documentos en copia fotostática tamaño carta, que correspondan al nivel educativo del alumno y que se detallan en la base séptima de la presente convocatoria
- Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en la convocatoria
Registro y requisitos para la Beca Cultural IPN que da 20 mil pesos
Para incentivar a los estudiantes el IPN otorga una Beca Cultural de 20 mil pesos, estos son los requisitos y registro para la convocatoria del ciclo escolar 2025-2026.
Resultados de la Beca de Exención en el Edomex
De acuerdo con la convocatoria, el Comité de Selección y Asignación de Becas dará a conocer los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en: seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.
Toma en cuenta que cada aspirante deberá verificar el resultado con el número de folio que se asigna por el sistema al momento del registro.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.