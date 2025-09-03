Beca Estímulos Educativos 2025: Así puedes pedir el apoyo de 3 mil 500 pesos para estudiantes desde primaria hasta doctorado

El gobierno federal, así como los estatales, ofrecen apoyos económicos para que alumnos concluyan satisfactoriamente sus estudios. La Secretaría de Educación del estado de Veracruz (SEV) cuenta con la Beca Estímulos Educativos 2025 .

La Beca Estímulos Educativos 2025 se entrega en una sola exhibición y es para estudiantes inscritos en instituciones públicas o privadas del Sistema Educativo Estatal en los distintos niveles educativos. Ya está disponible la convocatoria para solicitarla, a continuación te proporcionamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es la Beca Estímulos Educativos 2025?

Apoyos económicos otorgados por la Secretaría de Educación de Veracruz para estudiantes de todos los niveles, desde primaria hasta doctorado, con el fin de respaldar a aquellos con alto rendimiento académico, de pueblos originarios o con discapacidad. Estos estímulos son parte de una estrategia para garantizar que la educación sea un derecho y no un privilegio, y se gestionan a través de la plataforma oficial SISBEST.

¿Quiénes pueden postularse a la Beca Estímulos Educativos 2025?

La beca está dirigida para:



Atención especial a derechos humanos (de preescolar a doctorado)

Hijas e hijos de policías caídos o activos (2° de primaria a doctorado, nivel licenciatura)

Necesidades educativas especiales (de primaria a doctorado)

Pueblos originarios y comunidades indígenas (2° de primaria a secundaria, TSU y licenciatura)

Promedio (primaria y secundaria)

Excelencia (nivel superior)

¿Cuánto dinero da la Beca Estímulos Educativos 2025?

Atención especial a derechos humanos: $5,000.00

Hijas e hijos de policías caídos: $2,500.00

Hijas e hijos de policías operativos en activo (licenciatura): $2,000.00

Necesidades educativas especiales: $3,500.00

Pueblos originarios y comunidades indígenas:

-Primaria: $1,500.00

-Secundaria: $2,000.00

-TSU: $2,250.00

-Licenciatura: $2,500.00



Estudiantes por promedio (básica): $2,000.00

Estudiantes de excelencia (superior):

-TSU: $3,000.00

-Licenciatura: $3,500.00

Para mayor información, aquí podrás encontrar la convocatoria 2025 completa .

Fechas clave de la Beca Estímulos Educativos 2025

En esta tabla puedes encontrar las fechas importantes para solicitar este apoyo económico.

SEV Beca Estímulos Educativos 2025

¿Cómo hacer el registro a la Beca Estímulos Educativos 2025?

Si eres de Veracruz y vas a solicitar el subsidio, te explicamos paso a paso cómo hacerlo:



Acceder a https://sisbest.sev.gob.mx

Crear cuenta

Llenar el formulario con información verídica y comprobable

Imprimir la solicitud generada por el sistema

Firmar la solicitud con tinta azul o negra por la persona que corresponda según el registro del apartado “Datos del Tutor”

Digitalizar la solicitud firmada y todos los documentos requeridos en PDF

¿Cómo contactar a la Secretaría de Educación de Veracruz?

Si tienes alguna duda puedes acudir a las instalaciones ubicadas en: Carretera Xalapa-Veracruz Km. 4.5, Col.Rubí Ánimas, C.P. 91193. Xalapa Enríquez, Veracruz. Tel: +52 (228) 841 7700.

También puedes hacerlo a través de sus redes sociales.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.