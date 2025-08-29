Lluvias de 50 mm acechan a la CDMX; así será el clima este viernes

Las lluvias volverán a ser un gran problema para millones de personas este viernes 29 de agosto, considerando que la capital del país sufriría tormentas de hasta 50 mm de intensidad, así como el Estado de México y varias entidades más.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay varios factores que provocarán tormentas torrenciales en el país, afectando la mayoría de los estados y provocando inundaciones en diferentes puntos.

Así serán las lluvias este 29 de agosto

Es así que canales de baja presión en el territorio nacional van a interactuar con una circulación ciclónica de niveles medios en la atmósfera, asegurando lluvia en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, con posibles descargas eléctricas.

Sin mencionar que la onda tropical 27 afectará a los otros estados en el sur del país, mientras que un canal de baja presión y una vaguada en altura confirmarán que las lluvias serán de la siguiente intensidad en México:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensa s (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur).

s (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán.

(50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

(5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por si fuera poco, también hay alerta por oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; las olas podrían alcanzar los 2.5 metros de altura.

Seguirá el calor durante el día

Por otro lado, las temperaturas elevadas seguirán en todoel país durante la tarde, aunque la sensación térmica bajará durante la tarde gracias a los fuertes vientos y a las lluvias. Sin embargo, el calor en su punto máximo sería de:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

