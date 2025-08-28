Onda tropical y monzón dejarán tormentas y chubascos en México este 28 de agosto; pronósticos de Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este jueves 28 de agosto prevé la presencia de tormentas acompañadas de descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Durango.

Dentro de su informe diario, la Conagua reveló que estas condiciones del clima se darán por la presencia del monzón de México, el cual tendrá circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera.

Pronósticos de lluvia en México este 28 de agosto

Los pronósticos del clima para este último jueves de agosto de 2025, también prevén que la nueva onda tropical número 27 provoque lluvias muy fuertes en las zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, así como en la península de Yucatán.

Pronósticos de lluvia en México:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

Pronósticos de rachas fuertes de viento en México

De igual forma se prevé la presencia de intensas rachas de viento y oleaje alto en algunas entidades del país:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Campeche y Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de la península de Baja California, y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Pronósticos de calor durante el clima en México este 28 de agosto

Pese a los pronósticos antes mencionados, la Conagua prevé que prevalezca la onda de calor en las zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos

Clima en el Valle de México este 28 de agosto

Para el Valle de México y la Zona Metropolitana, la Conagua prevé los siguientes pronósticos del clima:

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C

Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta

