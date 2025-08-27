Ellos son los jubilados del IMSS que recibirán pago doble en septiembre

Septiembre es uno de los meses favoritos de los mexicanos, pero también lo es para algunos jubilados del IMSS que recibirán un jugoso pago doble, que les permitirá disfrutar de las fiestas patrias.

Los adultos mayores que disfrutarán de un pago doble en septiembre son aquellos que tendrán en sus cuentas bancarias un saldo de más 15 mil pesos aproximadamente, ya que recibirán dos depósitos en el mismo día: el de la Pensión IMSS y el de la Pensión Bienestar. Te contamos los detalles.

¿Quiénes son los pensionados que recibirán pago doble en septiembre?

Los adultos mayores que dispondrán de hasta 15 mil pesos en sus cuentas bancarias son aquellos que cumplan con estos dos requisitos:



Adultos mayores pensionados ante el IMSS

Adultos mayores que estén inscritos en el programa social de la Pensión del Bienestar

Adultos mayores cuyo apellido paterno comience con A

Aunque las autoridades de la Pensión Bienestar aún no han dado a conocer el calendario de pagos del mes de septiembre, se espera que los adultos mayores cuyos apellidos comiencen con la letra A serán los que recibirán doble pago, pues los depósitos de ambas pensiones coincidirán en el mismo día.

Fechas en las que se hará el pago doble a jubilados del IMSS

El próximo pago a jubilados del IMSS se realizará el lunes 1 de septiembre. Como te comentamos es probable que los pensionados cuyos apellidos comienzan con la letra A sean quienes reciban ese día un pago doble.

Estos adultos mayores recibirán un pago de $6,200 pesos por la Pensión Bienestar y recibirán también un depósito de su pensión mínima garantizada de aproximadamente $9,412 pesos. Con lo que sumarán hasta $15,600 pesos.

El resto de los pensionados del IMSS también recibirán ambos pagos en septiembre, pero la fecha del depósito de la Pensión Bienestar ya no coincidirá con el de la Pensión IMSS.

¿Cómo sé cuánto me toca de pensión en el IMSS?

Para determinar la pensión se toma en cuenta el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas (aproximadamente 5 años) y tu nivel salarial.

Si tiene alguna duda o aclaración con el pago de la pensión, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone a su disposición el número telefónico 800 623 23 23, opción 3 “Pensionados”, donde un representante del IMSS atenderá tus duda, o a través de la página www.imss.gob.mx/pensiones.

