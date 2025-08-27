Tormenta tropical Juliette se aleja de México, pero siguen las lluvias

La tormenta tropical Juliette mantiene su trayectoria hacia el nor-noroeste en el Océano Pacífico , mientras se aleja cada vez de México, sin embargo, todavía provoca oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro del fenómeno meteorológico se localiza a 920 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, y ya no representa un peligro para los mexicanos.

La #TormentaTropical #Juliette. Se localiza a 920 km al oeste de Cabo San Lucas, B.C.S. Más información en ⬇️ https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/DeuiRQ19Sk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Juliette?

La tormenta tropical Juliette es el décimo ciclón de la temporada y según los pronósticos no se convertirá a huracán. Se debilitará a partir del jueves 28 de agosto a ciclón de baja presión. El fenómeno meteorológico se formó el 25 de agosto, pero después perdió intensidad debido a las condiciones climáticas.

¿Cuándo terminará la temporada de ciclones 2025?

La temporada de ciclones 2025 empezó el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico y termina en ambos el 30 de noviembre, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

¿Cuántos ciclones han tocado tierra en México este 2025?

Hasta el momento el huracán Erick ha sido el fenómeno que más impacto ha tenido en México, pues alcanzó una categoría 4 y tocó tierra en Oaxaca, siendo categoría 3. Ocasionó fuertes lluvias en Guerrero y Chiapas.

Fuertes lluvias azotan Baja California Sur

A través de redes sociales se han compartido imágenes y videos sobre las inundaciones en Baja California Sur. Recientemente usuarios hicieron viral el bloqueo carretero luego de la corrida del arroyo en la comunidad de San Antonio a consecuencia de la lluvia extraordinaria que se registró.

Una larga fila de vehículos tuvo que espera a que bajara el nivel del agua para poder circular nuevamente sobre la carretera de La Paz a San José del Cabo.

#Video: Durante la tarde de este martes, una lluvia extraordinaria provocó un bloqueo carretero, tras la corrida del arroyo en la comunidad de San Antonio, Baja California Sur.



Lo anterior generó largas filas de vehículos que tuvieron que esperar para que bajara el nivel del… pic.twitter.com/YjOdfy4Zei — MetrópoliMx (@metropolimxbcs) August 26, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

