Clima México: Cantidad de lluvia que caerá en cada estado; ¿dónde hay mayor riesgo de inundación hoy 27 de agosto?

¿Cómo estará el clima hoy 27 de agosto 2025? Este miércoles, el monzón mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur del Golfo de California, provocará lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes en Durango y fuertes en Baja California Sur y Nayarit. Todas estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Además, un canal de baja presión en el norte y centro del país, sumado a la humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, y el paso de la onda tropical número 26 por el sur del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del norte, noreste, oriente y sur. Se prevé posible caída de granizo en el occidente y centro de México, con lluvias intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el sureste y la península de Yucatán, una vaguada en altura generará lluvias fuertes a muy fuertes.

Pese a las lluvias, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en entidades del litoral del Pacífico, del Golfo de México y la península de Yucatán. Se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en estados como Baja California, Sonora, Michoacán y Guerrero. Además, inicia una nueva onda de calor en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Estados donde llovera hoy

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y centro), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Chiapas, Campeche y Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato

¿En qué estados hará calor hoy miércoles 27 de agosto 2025?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo

Estados con bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

