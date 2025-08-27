Revisa si lo tienes en casa: Profeco retira shampoo contaminado con bacteria mortal

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Henkel Capital, lanzaron una alerta sobre el “Shampoo Totale” lote 1G27542266, marca Henkel-Tec Italy, a causa de una posible contaminación del producto con la bacteria denominada “Klebsiella Oxytoca”, detectada por el proveedor por medio de análisis microbiológicos internos.

A través de un boletín de prensa compartido en las redes sociales de la Profeco, adviritó a los usuarios sobre la contaminación de este producto por una bactería que causa infecciones oculares, nasales y cutáneas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo saber si mi shampoo Totale está contaminado?

El lote involucra 904 unidades del producto. De acuerdo con la Profeco, si un consumidor tiene ese shampoo y está contaminado con dicha bacteria, lo podrá saber al percibir un olor fétido y desagradable. Si percibes pestilencia, suspende su uso de inmediato.

La exposición a este agente patógeno puede provocar infecciones en ojos, nariz y piel en personas sanas, así como otras reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos. La distribución de este producto se realizó mediante su red de intermediarios en diversos estados de la República Mexicana, mismo que también pudo haberse comercializado a nivel minorista. Ahora bien, este champú se presenta en una botella plástica verde de un litro con el lote 1G27542266 impreso a un costado del envase; su European Article Number (EAN) es 7501438375850. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a la salud relacionadas; sin embargo, los consumidores que hayan adquirido una pieza con las características previamente descritas deben suspender su uso. Asimismo, en caso de presentar cualquier tipo de sintomatología o bien, tener preguntas médicas, es necesario consultar a un doctor de inmediato -se detalló.

¿Cómo pedir cambio o reembolso por el shampoo contaminado?

Puedes contactar a la empresa mediante su correo electrónico sacli@henkel.com o al número telefónico 800 0072 254. Allí te darán instrucciones sobre cómo enviar la fotografía del producto para recibir un shampoo en buenas condiciones, sin costo y devolver el dañado con una guía pre pagada por Henkel.

Henkel Capital informó que al 6 de mayo de 2025 ha recibido solo un reporte de un producto dañado refiriendo olor fétido. La campaña para recolectar el lote posiblemente contaminado inició en febrero de 2025 y estará vigente hasta el mismo mes del siguiente año.

#BoletínDePrensa Profeco alerta por lote de champú de Henkel Capital por posible contaminación con una bacteria.



Si el producto está contaminado con la bacteria mencionada podría identificarse al percibir olor fétido y desagradable. Usarlo podría ocasionar infecciones oculares,… pic.twitter.com/0Pp34aM6PR — Profeco (@Profeco) August 26, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.