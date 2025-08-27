Coneval revela para qué usan el dinero de la Beca Benito Juárez las familias mexicanas

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que las familias beneficiarias con la Beca Benito Juárez en México no utilizan el apoyo solo para la educación, pues las condiciones económicas de cada hogar hacen que los recursos también sean destinados para la alimentación, salud y transporte.

Fue dentro del informe presentado en agosto del 2024 que el Coneval destacó que los programas sociales como esta beca no son suficientes, pues si bien han ayudado a reducir la deserción educativa en México, también han abierto otras brechas en cuanto a las necesidades que tiene cada familia.

No alcanza ni para desayunar en el Hospital Infantil de México; denuncian falta de insumos [VIDEO] Trabajadores denuncian la falta de insumos en el Hospital Infantil de México; revelan que no hay comida por falta de pago a proveedores.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Para qué utilizan las familias mexicanas la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con las familias entrevistadas, la Beca Benito Juárez no solamente ayuda a la compra de materiales escolares y uniformes, sino que también cubre gastos básicos como lo es la alimentación y transporte de cada uno de los alumnos.

Se señaló que en los hogares en donde hay más de tres hijos y que los ingresos por sueldo son menores al salario mínimo, consideran a esta beca como “imprescindible” para garantizar la educación y demás.

Beca Benito Juárez no es suficiente para ayudar a las familias mexicanas

Pese a la ayuda que representa este programa social para las familias en México, el Coneval señaló que el apoyo de la beca no es suficiente para las familias de escasos recursos en el país, pues dentro del documento el Consejo indicó que se necesita la intervención en otras áreas.

Por si fuera poco, se encontraron problemas importantes relacionados con la dispersión, bancos cercanos a las familias para el retiro de efectivo y poca conectividad a internet para realizar las operaciones necesarias dentro de comunidades marginadas especialmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

¿Qué propone el Coneval para ayudar a las familias mexicanas?

Entre las acciones que propone el Coneval para garantizar una mejor ayuda a las familias en México, destacaron los siguientes puntos:

Transporte gratuito o de bajo costo en todos los niveles educativos

Becas para manutención

Tutorías o acompañamiento personalizado

¿Cómo ha ayudado la beca a las familias en México?

De acuerdo con el mismo documento publicado por el Coneval, se destacó que la Beca Benito Juárez ayudó a reducir considerablemente el abandono de la educación en México, pues se ha logrado lo siguiente:

Primaria: Se detectó una disminución de la tasa de abandono en el primer ciclo escolar y de rezago en el tercer ciclo, de 0.48% y 0.11% respectivamente

Secundaria: Disminución de 1.36% en abandono escolar y 1.59% en reprobación

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.