El primer frente frío del 2025 se acerca a México y llegaría antes de lo esperado

El clima en México ha sido más rudo de lo que se esperaba este año. Las lluvias torrenciales parecen interminables y ahora el primer frente frío llegaría durante los últimos días de agosto o los primeros de septiembre.

Todavía no hay un estimado de cuánto frío podría hacer este 2025, sin embargo, considerando las lluvias extremas que cayeron, las bajas temperaturas podrían ser de la misma categoría, con sensaciones heladas durante la noche y la madrugada en varios puntos del país.

¿Cuándo llegará el primer frente frío del 2025 a México?

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no tiene una fecha exacta para la llegada del frente frío, señalan que hay una frente frío cercano en la zona noreste de México que se haría presente a finales de agosto.

En el mapa del SMN se observa una sistema frontal que llegaría el domingo, provocando lluvias fuertes y descensos de temperatura. Si bien todavía no se ha catalogado oficialmente como un frente frío, existen altas posibilidades de que sí sea así.

Recordemos que el 2024 el primer frente frío llegó el 2 de septiembre, por lo que la situación podría ser muy similar este 2025, ya que este cambio en el clima volvería a coincidir con el regreso a clases de los estudiantes.

Estados en donde impactaría el primer frente frío del 2025

En esta ocasión, los estados que serían impactados directamente por el primer frente frío serían los de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, mientras que las demás entidades del Norte también tendrían una disminución considerable de temperaturas.

Sin embargo, otras entidades como Puebla, Durango y el Estado de México también registrarían temperaturas de menos 5 grados durante la madrugada, por lo que el impacto se extendería a otras partes del país.

SMN Clima en México del domingo 31 de agosto

¿Hasta cuándo seguirá la temporada de lluvias?

Por si fuera poco, los frentes fríos podrían coincidir con la temporada de lluvias al menos durante un mes, ya que la época de tormentas en México se extendería hasta el 30 de septiembre.

